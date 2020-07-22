Как министр транспорта региона проверял ремонт дорог в Бийске

Специальная комиссия во главе с министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым проверила, как проходит ремонт в Бийской агломерации. Эта территория второй год участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В алтайском наукограде запланировано обновление 17 улиц. Перечень участков составили с учетом мнения местных жителей. Кроме министра в проверки хода дорожных работ также участвовали Александр Студеникин, глава Бийска, представители Общероссийского народного фронта и подрядных организаций.

Постоянный контроль

В частности, комиссия проверила объект прошлого года – улицу Вали Максимовой, а также улицы Советскую и Короленко, обновляемые в этом строительном сезоне.

Во время инспекции Александр Дементьев подчеркнул, что качество контролируют, лабораторные испытания проводят на постоянной основе. На улице Короленко делают капитальный ремонт, в том числе обустраивают ливневую канализацию

Проверка дорожных работ. Фото: Минтранс Алтайского края.

– Думаю, что работы будут выполнены с надлежащим качеством, подтверждены лабораторными испытаниями и контрольными обмерами как по ровности, так и по качеству выполняемых работ и применяемых материалов. Долгие годы дороги будут радовать жителей Бийска и гостей города, – отметил министр транспорта Алтайского края.

Комфортно будет всем

Александр Студеникин сообщил, что специалисты начинают выходить на сдачу первых объектов. Он отметил, что объем выполненных работ подтверждает, что все дороги будут отремонтированы качественно и в срок. Комфортно должно быть не только водителям, но и пассажирам общественного транспорта.

– Значительное преимущество ремонтной кампании этого года – это то, что ассигнования были доведены до Бийска еще в прошлом году и контракты заключили не в последний момент. Поэтому дорожно-строительные организации могли приобрести и заготовить материалы, бордюрный камень и другое. С началом теплого периода специалисты приступили к работам, – подчеркнул глава Бийска.

По его словам, на большинстве ремонтируемых улиц находятся социальные объекты, например, городская больница, и колледж. В связи с этим ремонт становится еще более актуальным.

Проверка дорожных работ. Фото: Минтранс Алтайского края.

В результате проверки комиссия не выявила нарушений.

Другие объекты

Кроме того, работы проводят и на региональных трассах. Один из значимых объектов, соединяющий Алтайский край с соседним регионом, – дорога Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай.

В этом строительном сезоне сотрудники Юго-Восточного ДСУ сдадут в эксплуатацию участок протяженностью 6 км стоимостью около 100 млн рублей, выделенных из бюджетов разных уровней. С учетом высокой интенсивности движения там используют технологию холодного ресайклинга. Она позволяет увеличить нагрузку на поверхность дороги и срок ее эксплуатации.

В краевом минтрансе отметили, что в этом году на обновление дорог в Бийской агломерации по нацпроекту выделили около 477 млн рублей из бюджетов всех уровней. Все запланированные работы завершат к октябрю.

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