«Только невнимательный не видит перемен»: как в Новоалтайске проходит масштабный ремонт дорог

Новоалтайск с 2018 года активно участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом сезоне дорожники смогли приступить к работе раньше и уже отремонтировали пять улиц. Специалисты рассказали о ходе работ.

С учетом опережения графика на реконструкцию направили дополнительные средства из краевого бюджета – около 40 млн рублей, которые позволят отремонтировать на год раньше еще два объекта. К концу сентября подрядная организация Северо-Восточное ДСУ проведет работы на 11 улицах: Крылова, Ударника, Григорьева, Парковая, Гагарина, Красногвардейская, Хлебозаводская, Строительная, Промплощадка, Барнаульская и Спасская. На эти цели из бюджетов разных уровней выделили почти 170 млн рублей.

В Новоалтайске. Фото: минтрнас Алтайского края.

– В зимний период заготовили дорожно-строительные материалы. Весна была очень благоприятная, приступили к работе в апреле, поэтому идем с опережением. На данный момент работы в городе выполнены примерно на 70%. Хватает техники и людей. Мы эту работу ждали и стартовали, как только появилась возможность, – сказал Сергей Сивец, начальник Северо-Восточного ДСУ.

Он также отметил, что большое внимание уделяют пешеходам – в городе сделают около 3 километров тротуарных дорожек.

В краевом минтрансе добавили, что на объектах также ремонтируют примыкания, пандусы, ливневыее канализациии, парковки и обустраивают бортовые камни. Работы будут продолжаться.

В Новоалтайске. Фото: минтрнас Алтайского края.

Первый заместитель главы администрации Новоалтайска Сергей Лисовский сообщил, что с каждым годом город меняется к лучшему.

– Практически все дороги в городе были в ненормативном состоянии, поэтому реализация нацпроекта нашла положительные отклики как у администрации, так и у горожан. Сегодня только невнимательный житель не видит никаких перемен. А они колоссальные. За три года в нормативное состояние привели более 20 километров дорог, это очень много для нашего города, – резюмировал чиновник.

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