Проститься достойно: в Барнауле предлагают создать кладбище домашних животных

Для многих домашний питомец – верный друг и полноценный член семьи. Часто его смерть становится настоящей трагедией, но, к сожалению, рано или поздно с этим придется столкнуться каждому. Хозяева хотят достойно похоронить питомца, однако пока в Барнауле для этого нет специальных мест. Этот вопрос на совещании 20 июля обсудили депутаты АКЗС с представителями администрации города и общественностью, сказано на сайте “Единой России” в Алтайском крае.

В последнее время много говорят о том, что к питомцам следует относиться с уважением. Даже одна из поправок в Конституцию РФ касается формирования в обществе ответственного отношения к животным.

Жители Алтайского края уже давно задумываются над тем, где можно достойно похоронить своего питомца.

– Когда заканчивается жизненный путь животного, тогда мы сталкиваемся с огромным количеством вопросов. Практически никто не знает элементарного: как и где хоронить домашнего любимца именно централизованно и цивилизованно, – сказал Сергей Писарев, член комитета по правовой политике АКЗС.

По его словам, в Барнауле есть отдельные захоронения вблизи Булыгинско-Кировского кладбища, вдоль лыжной трассы, а также во Власихе. У некоторых захоронений можно увидеть памятники. Однако эти места не являются законными кладбищами, таких в краевой столице нет.

– Поэтому, считаю, создание специальных мест для таких нужд – просто необходимость, – заявил Сергей Писарев.

Специалисты мэрии отметили, что в действующих Генеральном плане и правилах землепользования и застройки Барнаула нет определенного участка, предназначенного для захоронения животных. При этом такое кладбище очень важно. У детей и взрослых появится возможность навещать умершего питомца, а это важный элемент воспитания.

– Никто не говорит о том, чтобы Барнаул стал первым городом в России с практикой создания специализированных захоронений домашних животных. Такие кладбища, в том числе и частные, уже есть в некоторых городах. Нам же нужно не отставать, а изучить соответствующее законодательство и практику других муниципалитетов, которая подойдет Барнаулу. Может быть, мы придем к кладбищу или колумбарию, а может быть и к мемориальному комплексу, – резюмировал Сергей Писарев.

В ближайшее время депутаты изучат опыт Москвы и других регионов для поиска лучших практик по созданию захоронений животных. После этого с участием экспертов разработают оптимальное решение по созданию специализированного места захоронения в Барнауле и других территориях региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Только желанные щенки и котики: в приюте «Ласка» начали бесплатно стерилизовать животных

Операции проводятся за счет средств Президентского гранта (подробнее)