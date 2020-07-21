На Алтае почти на 40% выросло число происшествий на воде

В Алтайском крае растет количество происшествий на воде. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 39%. Нередко жертвами водной стихии становятся дети. Как отметил глава ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров на прошедшей пресс-конференции, это связано с несколькими факторами, в числе которых и ранний приход тепла в регион.

Утонувших стало больше

- Число жертв растет по всей России: в среднем, этот показатель вырос на 14%. Это гибель и взрослых, и детей. Мы это связываем с противоэпидемическими мероприятиями, с тем, что в школах раньше закончилось обучение, также с приходом жары уже в мае, - отметил Александр Макаров.

По данным за семь месяцев этого года, увеличилось и число жертв. Всего по России на воде погибли более 700 человек. По словам зампредседателя краевого правительства Игоря Степаненко, если в 2018 на Алтае утонули 87 человек, из них семь детей, то уже в этом году к середине июля произошло 53 происшествия, в 13 -погибли дети.

Степаненко рассказал о случаях массовой гибели детей.

- Недавно у нас погибло двое ребятишек: неравнодушный мужчина увидел, как они тащили лодку, проследил, и они сделали вид, что ушли, а потом вернулись, поплыли в лодке, испугались первой же волны и спрыгнули. Подобная ситуация случилась и в Рубцовске: дети в возрасте от 8 до 16 лет переправлялись через реку вчетвером, трое, к сожалению, утонули.

Что касается взрослых, то здесь, по словам спикеров, причина трагедий ясна как день: зачастую жители региона пьяными лезут в воду. Более того, некоторые из них садятся за руль автомобиля и по трагической случайности скатываются в воду вместе с машиной – с мая месяца так погибли три человека.

За всеми не уследишь

Как правило, люди гибнут при купании в несанкционированных местах. Все пересчитать нереально, но в настоящее время их около 300. Официально в регионе сейчас открыто 46 пляжей из 61.

- Чтобы открыть пляж, нужен целый комплекс мероприятий. Это должны быть такие водные объекты, на которых максимально обеспечивается безопасность . Обследуется дно, так как мало ли, что там принесло за зиму, проверяется глубина, сотрудники Роспотребнадзора исследуют воду. Что касается наиболее опасных мест для купания из числа несанкционированных, то их 22. На них выставлены временные сезонные посты, - подчеркнул зампредседателя правительства.

Сотрудники МЧС совместно с органами местного самоуправления и полицией проводят различные профилактические мероприятия, и, конечно, без этой работы жертв было бы намного больше. Например, на пляжах всех любителям покупаться раздают памятки, проводят с ними разъяснительную работу. В первую очередь, спасатели обращают внимание на то, что нельзя оставлять детей без присмотра, ведь именно беспечность взрослых порой приводит к непоправимому.

- Работают специальные родительские патрули, всем миром пытаемся каким-то образом предотвратить трагедии, но не всегда это воздействует на «непуганных» детей... Удивляет и безумие взрослых, - добавил Игорь Степаненко.

Цифра

За минувшие выходные с 17 по 19 июля:

- 1500 рейдов провели спасатели;

- 1200 родительских патрулей дежурили в регионе;

- более 30 протоколов составлено за нарушения правил безопасности;

- 12 человек привлекли к ответственности инспекторы по маломерным судам.

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