Дожди вместо жары: на этой неделе погода в Алтайском крае будет неустойчивой

Аномальная жара, накрывшая Алтайский край, отступит уже на этой неделе. В регионе прогнозируют переменчивую погоду с дождями. Воздух прогреется максимум до 29 градусов. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой” рассказал ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

– По территории края будут проходит фронтальные системы. В среднем по краю днем температура воздуха составит 28 градусов, до 30 градусов воздух может прогреться сегодня. Также по краю прогнозируем дожди, – отметил Эдуард Болгов.

Погода во вторник, 21 июля

Днем в регионе будет +24...+29 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по югу местами сильные дожди, возможен град. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с, при грозах местами шквалы до 20 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра поднимется до отметки +24...+26 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.Ветер северный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Погода в среду, 22 июля

Ночью 22 июля в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице ночью будет +11...+13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +23...+28 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле днем в среду температура воздуха составит +23...+25 градусов. В конце дня возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Погода в четверг, 23 июля

Ночью в крае температура воздуха составит +10...+15 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ночью будет +11...+13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +24...+29 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +24...+26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

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