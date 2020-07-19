2020-07-19T16:16:11+03:00
Происшествия

В Барнауле от взрыва газа в многоэтажке пострадали три человека

Их госпитализировали
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Известно о трех пострадавших. Фото: скриншот "Инцидент Барнаул"Известно о трех пострадавших. Фото: скриншот "Инцидент Барнаул"
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В Барнауле произошел взрыв газа в жилом многоэтажном доме на улице Глушкова, 3. Хлопок газа произошел в квартире на втором этаже. Взрывной волной выбило стекла, но возгорания не было.

В результате происшествия пострадали три человека, сообщили «ТАСС» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

– Потерпевших предположительно трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона, предположительно, разрушений [в конструкциях многоквартирного дома] нет. Правоохранительными органами проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», - сказали в пресс-службе изданию.

Пострадавшие госпитализированы в медучреждения с ожогами разной степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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