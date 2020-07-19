В Барнауле от взрыва газа в многоэтажке пострадали три человека
В Барнауле произошел взрыв газа в жилом многоэтажном доме на улице Глушкова, 3. Хлопок газа произошел в квартире на втором этаже. Взрывной волной выбило стекла, но возгорания не было.
В результате происшествия пострадали три человека, сообщили «ТАСС» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
– Потерпевших предположительно трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона, предположительно, разрушений [в конструкциях многоквартирного дома] нет. Правоохранительными органами проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», - сказали в пресс-службе изданию.
Пострадавшие госпитализированы в медучреждения с ожогами разной степени.
ИСТОЧНИК KP.RU