Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 июля 2020: пик не пройден

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось еще на 191. Общее число зараженных составило 7573 человека, в том числе 739 детей до 17 лет включительно.

Данные на 23:00 20 июля (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

Только в краевой столице зарегистрировали 101 нового зараженного коронавирусом. Помимо Барнаула новые случаи также зафиксировали в других городах и районах края: в Бийске – 15, в Бурлинском районе – девять, в Новоалтайске и Тальменском районе – по семь, по четыре зараженных в Бийском районе, Камне-на-Оби, Павловском районе, Первомайском районе и Славгороде, по три в Егорьевском, Красногорском и Мамонтовском районах, в Заринске, Рубцовске, Благовещенском, Панкрушихинском, Шелаболихинском районах – по два человека, в Белокурихе, Баевском, Змеиногорском, Калманском, Ключевском, Крутихинском, Кулундинском, Локтевском, Михайловском, Петропавловском, Ребрихинском, Троицком и Табунском районах – по одному заболевшему.

Данные на 23:00 20 июля (фото: оперштаб АК)

За последние сутки скончались еще три человека с коронавирусом. Один из них умер именно от COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Всего в регионе умерли 157 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. У 65 человек причиной смерти стала коронавирусная инфекция, в 89 случаях смерть наступила по иным причинам, три случая пока еще находятся на экспертизе.

Бессиптомных все меньше

На онлайн-брифинге, который прошел 20 июля, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов отметил, что все больше становится пациентов, у которых проявляются симптомы. Последние две недели вирусные пневмонии полностью заместили бактериальные. Все чаще пациенты вызывают скорую помощь.

– Специалисты отмечают ежечасный прирост объемов поражения легочной ткани. В связи с этим доля пациентов средней степени тяжести и тяжелого течения среди всех выявленных растет, – сказал министр.

Пик не пройдет

Дмитрий Попов отметил, что дальнейшего роста показателей заболеваемости коронавирусом не ожидается, однако пик еще не пройден.

– Меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции ужесточены, но на сегодня мы находимся на пике заболеваемости, который, к сожалению, пока не пройден, – сообщила Елена Боброва, начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по региону.

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