«Лесопиление». Главных «алтайских дровосеков» удаляют от «зеленого пирога»

Минприроды края объявило о расторжении 11 договоров аренды леса с "Каменским ЛДК". Пресс-служба ведомства сообщает, что речь идет о грубых нарушениях заготовителей, входящих в структуру холдинга «Алтайлес».

Недобросовестные арендаторы

Напомним, с апреля Верховный суд неоднократно признавал недействительными сделки перенайма «каменских лесорубов», когда те передавали лесные участки третьим лица (в результате предприятие было включено в реестр недобросовестных арендаторов).

Среди официальных нарушений, выявленных Министерством природных ресурсов и экологии во время проверки, также значатся не вывезенная вовремя древесина, не собранные в специальные штабеля и не отделенные противопожарной полосой деревья, не проведенная весенняя доочистка, оставленный сухостой и т. д. В гневных письмах местных жителей на адрес губернатора говорится и о более грубом беспределе.

«Больно и страшно смотреть на то, как уничтожаются реликтовые деревья. Что же останется нашим детям и внукам после варварского уничтожения, - пишут люди, на глазах которых происходят вырубки..

«Вставляют палки в колеса»

«Действия Минприроды Алтайского края вызывают недоумение и вопросы со стороны лесных предприятий» – парирует холдинг «Алтайлес» в официальном комментарии на эту тему.

«Последствия, к которым привело расторжение договоров аренды и к которым могут привести новые судебные иски, ставят под сомнение возможность развития лесного комплекса в Алтайском крае, уже спровоцировало вынужденное увольнение сотрудников, а также могут спровоцировать резкое ухудшение пожароопасной обстановки, - сообщает пресс-служба холдинга.

В компании обиженно подчеркивают, что до этого Минприроды само подписало дополнительные соглашение о замене арендаторов и более двух лет принимало арендные платежи, лесные декларации и отчеты об использовании лесов, кроме этого выдавало положительные заключения на проекты освоения лесов. Потому акцию по расторжению договоров в судебном порядке в «Алтайлесе» расценивают как недобросовестное поведение арендодателя – государственного органа.

«В сегодняшней ситуации, когда вся страна работает над предотвращением экономического кризиса и необходимо интенсивнее развивать производство, сохраняя рабочие места, госорган целенаправленно вставляет палки в колеса, руководствуясь исключительно формальными нарушениями», – подытоживают лесорубы.

Лесу - ни тепло, ни холодно

- Конечно, все это связано с экономическими причинами, - считает Алексей Грибков, координатор группы регионального отделения «Народный фронт «За Россию». – Был приоритетный инвестиционный проект «Создание площадки лесопиления в Камне-на-Оби». Каменский ЛДК на льготных условиях получил лесные участки. Но передал их третьим лицам. Правильно это или нет, определил суд. Но если говорить с точки зрения экологической, лесу без разницы, кто его пилит. Сейчас отберут участки у Каменского ЛДК, выставят на торги. И дальше новый арендатор будет пилить. А экологические функции ленточных боров так и не учтены при заключении договоров аренды. Тема эта поднималась неоднократно на самом высоком уровне, но так до сих пор ничего и не сделано.

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