2020-06-22T10:25:26+03:00
Происшествия

Обыски в управлении лесами Алтайского края: замминистра подозревают в организации незаконных рубок

Лесному фонду был причинен ущерб в размере более 950 тыс. рублей.
Иван ОЛЕКСЮК
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Владимир ЧерныхВладимир ЧерныхФото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
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В понедельник, 22 июня, сотрудники ФСБ и Следкома нагрянули в управлении лесами с обысками. Дело касается незаконных рубок в защитных лесах.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подозреваемые – замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных и начальник отдела по Белокурихинскому лесничеству Сергей Пухерев.

Как сообщает региональный Следком, в 2017 году были незаконно организованы рубки в защитных лесах для прокладки противопожарного разрыва. Лесному фонду был причинен ущерб в размере более 950 тыс. рублей.

- Факт противоправной деятельности подозреваемых был выявлен оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, - пишет ведомство.

Как пояснили «КП-Барнаул» силовики, подозреваемых еще пока не допрашивали. Сейчас в здании проводятся следственные действия, обыски окончены. Мера пресечения также будет избрана позднее.

Досье

Владимир Черных – родился в Рубцовском районе. Окончил Сибирский технологический институт по специальности «инженер лесного хозяйства». В 1995 году назначен директором Волчихинского лесхоза, а в 1999 году переведен в Ключевской лесхоз, где работал сначала главным лесничим, а спустя год возглавил лесхоз. Последний годы возглавлял управление лесами Алтайского края.

Кандидат сельскохозяйственных наук. Неоднократно награждался почетными грамотами регионального управления лесного хозяйства. В 2007 году Черных удостоен знака «Почетный работник леса». В 2010 году получил орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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