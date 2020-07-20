2020-07-20T09:19:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 июля 2020 года составило 7573

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 июля 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Число зараженных превысило 7,5 тысяч.Число зараженных превысило 7,5 тысяч.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось еще на 191. Общее число зараженных составило 7573 человека, в том числе 739 детей до 17 лет включительно.

Как сообщает региональный оперштаб, новые инфицированные выявлены в Барнауле – 101 человек, в Бийске – 15, в Бурлинском районе – девять, в Новоалтайске и Тальменском районе – по семь, по четыре зараженных в Бийском районе, Камене-на-Оби , Павловском районе, Первомайскосм районе и Славгороде, по три в Егорьевском, Красногорском и Мамонтовском районах, в Заринске, Рубцовске, Благовещенском, Панкрушихинском, Шелаболихинском районах – по два человека, в Белокурихе, Баевском, Змеиногорском, Калманском, Ключевском, Крутихинском, Кулундинском, Локтевском, Михайловском, Петропавловском, Ребрихинском, Троицком и Табунском районах – по одному заболевшему.

На сегодняшний день продолжают лечение - 2617 человек, из них в инфекционных госпиталях находятся 1092 пациента, амбулаторное лечение на дому получают 1525 больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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