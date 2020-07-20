Девочка получила перелом черепа, прокатившись с детской горки в Бийске

Порой смотришь на детские площадки в некоторых дворах, и невольно проскакивает мысль о фильмах ужасов: облезлая краска, заржавевшие конструкции. На одной из таких площадок в Бийске 8 июля покалечилась девочка – незакрепленная горка упала на ребенка. Как итог – повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части. Травмы серьезные, но малышку могут выписать уже в эту пятницу.

- Это было ближе к вечеру, дочка играла во дворе, залезла на эту горку и свалилась с нее. Горка покачнулась и упала на нее сверху. Мы давно с другими жильцами хотели сделать новые лавки, оградить территорию, вывезти все старое, застелить новым покрытием. Но, как говорится, один в поле – не воин, - рассказала «Бийскому телевидению» мама пострадавшего ребенка Оксана Соколова.

Опасная площадка расположена во дворе многоэтажки по улице Ленинградская, 80. Жители дома говорят, что бьются за демонтаж конструкции не первый год. По словам домкома Елены Булыгиной, они уже обращались в различные инстанции, собирали подписи, но все без толку.

Мама ребенка после ЧП обратилась в управляющую компанию, но там стали отрицать, что площадка принадлежит им.

- Это территория дома, но в управлении у нас нет этой площадки, мы ее не обслуживаем, мы бы ее давно снесли, так как она не соответствует нормам, но просто так мы не можем прийти и спилить. Людям надо собраться и подписать протокол и предоставить нам, - отметил замдиректора управляющей компании Николай Белозеров.

Однако в правоохранительных органах отметили, что площадка принадлежит именно компании и ответственность за обслуживание лежит на ней.

Разобраться в ситуации предстоит следователям. По информации регионального управления СУ СК РФ по Алтайскому краю, по данному факту проводится проверка.

- Следственными органами будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц управляющей компании на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни или здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

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