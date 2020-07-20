Алтайская кругосветка: как барнаулец не велосипеде проехал все города края

В июне барнаулец Игорь Рева за полторы недели проехал на велосипеде две тысячи километров и побывал во всех городах Алтайского края. В беседе с “Комсомольской Правдой” он рассказал, почему отправился в это путешествие и с какими сложностями столкнулся в дороге.

Бросить все ради мечты

Игорь закончил омскую академию МВД, он капитан в отставке. Какое-то время был оперуполномоченным по тяжким особо тяжким делам, боролся с наркотиками, а закончил карьеру в правоохранительных органах, работая в колонии строго режима.

– Когда освобождал одного из мужчин, он сказал: “Ну что, Владимирович, я пошел на волю, а ты сиди дальше”. После этих слов посмотрел на свою жизнь и подумал, что три дня в неделю нахожусь на стуках, не выхожу из колонии. Плюс с утра до вечера работаю там и общаюсь с этим же контингентом. Я понял, что хочу сам делать свой выбор и уволился. После этого как будто окунулся в океан возможностей, – признается путешественник.

Путешествие по Алтайскому краю. Фото Игоря Ревы.

Сейчас у него своя фирма, которая организует активные туры по Алтаю. Также есть веломастерская и прокат.

Что подтолкнуло к этому путешествию

Игорь приехал в краевую столицу из Омской области пять лет назад. Ранее он успел побывать в некоторых других городах и ему было интересно продолжить исследования.

– Для меня путешествие – это в первую очередь не просто красивые, а новые места. Заскучал на карантине и решил прокатиться. Случайно узнал, что в крае 12 городов и как-то вечером быстро составил примерный маршрут. Оказалось, что все их можно проехать циклично, выехав из одной точки осмотреть весь Алтайский край. Прикинул, что это около 2 тысяч километров и решил что справлюсь примерно за две недели, но успел быстрее, – рассказывает Игорь.

По его словам, хотелось посмотреть природу, велопутешествие отлично для этого подходит. За время в дороге удалось увидеть немало красивых пейзажей. В пути Игорь активно выкладывал в Instagram видео и фотографии. Часто люди оставляли восторженные комментарии и интересовались, где был сделан снимок.

Путешествие по Алтайскому краю. Фото Игоря Ревы.

– Многочисленные подписчики практически в режиме реального времени следили за тем, где я нахожусь. Показывал каждую ночевку, места, конечно, были просто чудесные, – поделился велосипедист.

Отметим, что для Игоря это было не первое путешествие. Ранее он добрался на этом же велосипеде из Барнаула до Малайзии и проехал семь стран.

– Это было такое ретро-путешествие, тот же велосипед, тот же багажник – все то же самое. Правда, впечатления, конечно же, новые, – резюмировал барнаулец.

Путешествие по Алтайскому краю. Фото Игоря Ревы.

Будни в пути

В день проезжал примерно 200 километров и был в седле по 12 часов, не переставая крутить педали. Конечно, иногда приходилось делать остановки.

Игорь рассказывает, что это было полностью автономное путешествие. Все ночи проводил в палатке и заряжал гаджеты от солнечной энергии, с собой также взял портативные зарядные устройства.

– Уже на пятый день я выглядел как настоящий путешественник. Был грязный, загоревший и немного обросший. В первое время шли дожди, дорог не было, все смешалось с грязью, – делится велосипедист.

Путешествие по Алтайскому краю. Фото Игоря Ревы.

Практически все остановки были у водоемов, а также в лесу. Перед тем, как лечь спать Игорь готовил ужин, как правило, гречку с тушенкой. А утром ел геркулесовую кашу с цукатами, орехами и арахисом.

– Пища была вкусной и калорийной, также варил кофе. Встречал на природе рассвет в пять утра, не каждый может себе такое позволить, – отмечает Игорь.

Сначала мошки и комары не мешали, но вот к концу путешествия они стали докучать. Также иногда следом за велосипедом несколько километров летели оводы. Спасали репелленты и дым от костра, хотя порой в палатке уходило немало времени на борьбу с насекомыми.

Об алтайских дорогах

Игорь признается, что готовился к худшему, но, к счастью, в реальности дороги во многих местах оказались не слишком плохими. Почти везде был асфальт, правда, не самого хорошего качества. Однако без поломок все равно не обошлось.

– Многие говорят про знаменитые монгольские дороги, которых нет. Но багажник на велосипеде выдержал поездки там и по другим странам. А вот на второй день этого путешествия в Тогульском районе он сломался, хотя я и передвигался очень аккуратно. Не то, что там нет дороги, есть, но просто она очень ужасная, – вспоминает Игорь.

Путешествие по Алтайскому краю. Фото Игоря Ревы.

Со сломанным багажником он добрался до села Целинного. Там удалось привести велосипед в порядок.

Игорь добавляет, что водители относились к нему с пониманием, почти все обгоняли на безопасном расстоянии и не мешали.

“После каждого путешествия становлюсь сильнее”

Сложностей за время в пути хватало. Непросто было ехать в дождь и град, но чтобы уложиться в две недели, не останавливался слишком часто.

– Знаете, чем больше таких нюансов, тем лучше, это ведь интересные моменты, за которыми я и ехал. Только один день получился гладким – светило солнце, не было подъемов. Я сказал, конечно, хорошо, что легко, но пусть больше так не будет, хочу массу приключений, – говорит барнаулец.

Больше всего ему понравилась природа Алтайского края. Кстати, однажды в палатку путешественника забежал еж, который топал и громко сопел. А говоря о городах, Игорь отмечает, что его сильно впечатлила Белокуриха, в которой из-за пандемии совсем не было людей. Итогом путешествия стал фильм, который уже посмотрели несколько тысяч человек. Увидеть его можно на странице Игоря в соцсети “ВКонтакте”.

Путешествие по Алтайскому краю. Фото Игоря Ревы.

В целом же барнаулец вспоминает, что в дороге один день был жестче другого, однако, по мнению Игоря, в этом-то и есть прелесть путешествий.

– В один из дней лил дождь, у меня изо рта шел пар. Весь Бийск затопило, уже темнело, я не знал, где ставить палатку. Утром вставал весь опухший, снимал сторис без фильтров и показывал, какое лицо у путешественника. Говорил, что сейчас будет волевое действие – надевал мокрые вещи. К счастью, не заболел, хотя, естественно, все переживали. Так я просто проверяю свой характер, после каждого путешествия становлюсь сильнее, – рассказывает Игорь.

Путешествие по Алтайскому краю. Фото Игоря Ревы.

В будущем он мечтает отправиться в кругосветное путешествие. Правда, пока Игорь точно не знает, когда сможет сделать это и признается, что решение будет спонтанным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пеший путешественник из Читы дошел до Барнаула

Он уже преодолел больше трех тысяч километров (подробнее)