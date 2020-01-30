Пеший путешественник из Читы дошел до Барнаула
Путешественник из Читы Антон Шангин в среду, 29 января, дошел до столицы Алтайского края.
Забайкалец отправился в путешествие в мае прошлого года. За это время он преодолел уже больше трех тысяч километров, пишет «АиФ-Алтай». При этом передвигается Шангин исключительно пешком.
За несколько месяцев он сменил уже две пары обуви. В день Антон преодолевается от 20 до 30 километров.
- Свой рекорд он обновил зимой, когда при температуре -15 градусов одолел 47 км, - пишет издание.
В планах у путешественника обойти весь земной шар.
- Если мне нужно срочно уладить какие-то свои вопросы, я могу уехать на чем-нибудь, но потом обязательно возвращаюсь в точку отъезда и снова иду пешком. Иногда останавливаюсь и отдыхаю. Один раз я натер огромную мозоль, когда еще пытался идти босиком, и пять дней отдыхал в селе, - рассказывает Шангин.
ИСТОЧНИК KP.RU