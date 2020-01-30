2020-01-30T13:26:54+03:00
Общество

Пеший путешественник из Читы дошел до Барнаула

Он уже преодолел больше трех тысяч километров
Анна СЕМИНА
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Антон в гостях у редакции "КП-Барнаул"Антон в гостях у редакции "КП-Барнаул"Фото: БОРЗОВ Денис
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Путешественник из Читы Антон Шангин в среду, 29 января, дошел до столицы Алтайского края.

Забайкалец отправился в путешествие в мае прошлого года. За это время он преодолел уже больше трех тысяч километров, пишет «АиФ-Алтай». При этом передвигается Шангин исключительно пешком.

За несколько месяцев он сменил уже две пары обуви. В день Антон преодолевается от 20 до 30 километров.

- Свой рекорд он обновил зимой, когда при температуре -15 градусов одолел 47 км, - пишет издание.

В планах у путешественника обойти весь земной шар.

- Если мне нужно срочно уладить какие-то свои вопросы, я могу уехать на чем-нибудь, но потом обязательно возвращаюсь в точку отъезда и снова иду пешком. Иногда останавливаюсь и отдыхаю. Один раз я натер огромную мозоль, когда еще пытался идти босиком, и пять дней отдыхал в селе, - рассказывает Шангин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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