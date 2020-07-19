Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 20 июля 2020: полицейские контролируют соблюдение масочного режима

За прошедшие сутки в Барнауле выявили еще 99 заболевших коронавирусом. В целом в Алтайском крае число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 198 человек. Общее число зараженных на данный момент составляет 7382, сообщает региональный оперштаб.

Данный на 23:00 19 июля (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

Помимо Барнаула новые случаи также зафиксировали в других городах и районах края: в Бийске - 15, Рубцовске - 10 человек. В Ключевском районе зарегистрировано девять зараженных, в Славгороде - восемь, в Новоалтайске и Тальменском районе - по шесть, в Кулундинском, Павловском и Первомайском районах - по пять. По три случая заболевания COVID-19 выявили в Алейске, Белокурихе и Заринске, в Алтайском, Петропавловском, Романовском и Рубцовском районах. Два заболевших - в Залесовском районе. По одному инфицированному зарегистрировали в Камне-на-Оби, в Баевском, Благовещенском, Краснощековском, Курьинском, Родинском и Шипуновском районах.

Данный на 23:00 19 июля (фото: оперштаб АК)

К сожалению, не обошлось и без летальных исходов. За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано еще три случая смерти пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Всего на сегодняшний день скончались 154 пациента с COVID-19.

Как сообщает региональный оперштаб, из трех летальных исходов в одном случае смерть наступила именно от коронавируса, два случая отнесены к смерти от иных причин. Из 154 смертельных случаев за весь период пандемии в Алтайском крае 64 пациента скончались случая от COVID-19, в 87 случаях установлены иные причины смерти, по трем случаям проходит экспертиза.

Однако регулярно из больниц выписываются выздоровевшие пациенты. За прошедшие сутки от коронавируса излечились еще 70 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Из них 68 взрослых и двое детей. Общее число выздоровевших в регионе составило 4675.

На данный момент продолжают лечение в клиниках края 2553 человека. Из них в инфекционных госпиталях находятся 1112 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1441 человек. Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей на сегодня не изменилась, составляет 80 процентов, сообщает региональный оперштаб.

Тем временем в крае продолжает действовать масочный режим. В Барнауле сотрудники мэрии и полицейские провели проверку маршрутов автобусов № 27, 29, 35, 53, 144 и троллейбусов № 1 и 7. По итогам проверки в трех автобусах были пассажиры без масок, с ними провели профилактические беседы.

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