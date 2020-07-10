В Змеиногорске новая вспышка. От коронавируса умер 18-летний студент

8 июля в Алтайском крае умер студент, зараженный коронавирусом. Он работал на сборе ягод в студенческом отряде в Змеиногорске. Его увезли с высокой температурой в барнаульскую горбольницу №5, где он скончался. Предположительно, юноша прибыл из Волчихинского района.

– Первичное тестирование на COVID-19 оказалось у него положительным. Сейчас ожидаются результаты повторного тестирования на коронавирусную инфекцию. Причина смерти будет установлена в результате патологоанатомических исследований, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Известно, что около 130 студентов алтайских вузов приехали в город, чтобы работать на местном предприятии. Уже много лет в Змеиногорске принимают студотрядовцев, но в этом году они не прошли необходимую обсервацию во время пандемии. Студенты проживали в здании бывшего профессионального училища №63. Несколько человек накануне заболели ОРВИ.

– Мы узнали, что у нас такое количество студентов только 7 июля в шестом часу вечера, – говорит главврач Змеиногорской ЦРБ Елена Долженко.

Сейчас 14 студентов лечатся в местном ковидном госпитале. У них держится температура около 37,2 градусов. Двух отправят на КТ легких в Рубцовск. Остальных студентов ночью вывезли в обсерваторы края. Основная часть студентов находятся в обсерваторе Барнаула, несколько человек — в Бийске. Результаты их тестов на коронавирус должны прийти в субботу вечером.

Как сообщила руководитель регионального штаба Алтайского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Маргарита Котовщикова, стройотрядовцы работали по трудовым договорам. Для них в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора должны были организовать безопасные условия, в том числе провести профилактические мероприятия. В Змеиногорске работодатель не выполнил возложенных на него обязательства, поэтому студенты прекратили свою трудовую деятельность.

Тем временем региональный Следком начал проводить проверку и устанавливать обстоятельства смерти юноши. Предварительно установлено, что погибший состоял в студенческом стройотряде «Магистраль». В Змеиногорск он приехал 25 июня. Назначена экспертиза по установлению причины смерти.