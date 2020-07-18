Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 19 июля 2020: число заболевших превысило 7 тысяч человек

За минувшие сутки в Барнауле выявили 118 новых случая заболевания коронавирусом. В целом в Алтайском крае число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 201 человека. Общее число зараженных в настоящее время составляет 7184, сообщает региональный оперштаб.

Данные на 23 часа 18 июля (https://yandex.ru/covid19/stat)

Кроме Барнаула новые случаи также зафиксировали в других городах и районах края: Бийск – 13, Залесовский район – 10, Кулундинский район – 9, Рубцовск – 9, Новоалтайск – 8, Ребрихинский район – 5, Змеиногорский район – 4, Смоленский район – 4, Павловский район – 3, Первомайский район – 3, Троицкий район – 3, Белокуриха, Заринск, Славгород, Алейский, Благовещенский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Родинский, Топчихинский, Угловский, Хабарский районы – по одному заболевшему. (данные на 23 часа 18 июля).

Данные на 23 часа 18 июля (фото: оперштаб АК)

Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение – более 2400 человек, из них в инфекционных госпиталях – около 1 тыс. пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают свыше 1 тыс. человек.

По данным Минздрава края, загрузка коечного фонда ковидных госпиталей не изменилась, мест хватает.

По информации на 23 часа 18 июля, из общего числа заболевших 154 случая – завозные, 3583 – по контакту с ранее заболевшими лицами,1193 – у больных внебольничной пневмонией, 2522 – у заболевших ОРВИ, в 3469 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных пациентов – 93, на аппарате ИВЛ – 30. Всего выздоровели 4605 человек (4176 взрослых и 429 детей). За прошедшие сутки из больниц выписали 170 человек.

Скончались за весь период пандемии 151 человек с человек с коронавирусом. Из-за COVID-19 – 63 человека, иные причины смерти – 85 человек; на экспертизе – 3 случая.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 260 тыс. человек.

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