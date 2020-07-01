XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль перенесли на сентябрь 2020 года.

До объявления пандемии коронавируса у дирекции кинофестиваля и организаторов «Шукшинских дней на Алтае» были грандиозные планы. Даже уже назывались имена почетных лиц, кому направлены персональные приглашения. Среди них, к слову, был и Эмир Кустурица. Но весной, как гром среди ясного неба, прозвучало сообщение о том, что впервые за 40-летнюю историю проведения фестиваля, он не состоится!

Организаторы объявили, что большинство мероприятий пройдут в онлайн формате, а кинофестиваль вовсе отменят и перенесут на следующий год. Однако во вторник, 30 июня, информацию обновили – кинофестивалю быть!

- Как мы уже говорили, Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» в этом году впервые за 40-летнюю историю не состоится в привычные нам сроки. Вместе с тем, в так называемую Шукшинскую неделю, пройдет цикл мероприятий, посвященных дню рождения Василия Шукшина, которое мы будет отмечать 25 июля. Конечно, большинство мероприятий пройдет в онлайн формате. Кроме этого, музей Шукшина в Сростках, который возобновил свою работу с 23 июня, будет открыт для посетителей. И все желающие смогут познакомиться с новыми выставками, - говорит министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. - Что касается одного из наиболее ярких событий Шукшинских дней на Алтае – Шукшинского кинофестиваля, то он все-таки состоится. На данном этапе принято решение перенести его на первую неделю сентября. Шукшинский кинофестиваль проводится при финансовой поддержке Министерства культуры России, и в соответствии с требованиями мы должны предоставить зрителям возможность офлайн просмотра фильмов. В каком виде будут организованы показы фильмов – на открытых площадках или в кинотеатрах – станет понятно к концу лета.

Таким образом, дирекция кинофестиваля возобновляет прием заявок на участие. Подать их можно до 30 июля на адрес электронной почты altkinocenter@mail.ru. Бланк находится на официальном сайте фестиваля. Приглашаются создатели фильмов, производство по которым завершено не ранее 1 января 2019 года.

В остальном же кинофестиваль пройдет в привычном формате: главный девиз «Нравственность есть Правда» неизменен. Программа включает в себя основной конкурс (полнометражное игровое кино), внеконкурсные показы и ретроспективный показ отечественных фильмов.