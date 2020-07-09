2020-07-09T05:05:21+03:00
Общество

О, боже: православного барнаульского музыканта обвиняют в оскорблении чувств верующих за трек «Господь-Господь»

При этом к клипу автор не имеет никакого отношения
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Кадр из клипа (фото: скриншот видео с Youtube)Кадр из клипа (фото: скриншот видео с Youtube)
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Нашумевший трек «Господь-Господь» барнаульского автора Геннадия Корчагина проверяют на оскорбление чувств верующих. С претензией выступили активисты православного движения «Сорок Сороков». Их координатор Андрей Кормухин сказал изданию «Подъем», что «молодые люди используют любой способ задеть православие и верующих, глумясь над христианством. Это отрыжка последних 30 лет бездуховности, в которых жила Россия».

Трек представляет собой многократное повторение фразы протоиерея Димитрия Смирнова «И это Господь-Господь и Иисус Христос». Он был записан еще в 2013 году «по личным мотивам», как говорит Геннадий Корчагин, и распространять он его не планировал. «Бомбанул» он только этой весной после того, как в TikTok и Instagram начали под него снимать юмористические видео. А в мае на YouTube вышел клип, который набрал больше 5 млн просмотров. На видео человек в образе, похожим на Иисуса, ест яйца и куличи на кладбище, превращает воду у прохожих в бутылки с вином и творит другие «чудеса». К созданию этого ролика Корчагин не имеет никакого отношения.

– От клипа совсем не в восторге, автора знаю по переписке, но на богохульника он вряд ли похож, – говорит Геннадий.

Сам Корчагин считает себя православным, но при этом никакого оскорбления в записанной композиции не видит. Ему лично пока не удалось связаться с активистом Кормухиным, но Геннадию кажется, что того больше возмутил все-таки видеоряд, а не сам трек.

– Не считаю, что трек может оскорблять чувства верующих. Мои искренние извинения всем, кто думает иначе. Вакханалию на бесчисленных видео осуждаю, но это народное творчество, повлиять на которое никто не в силах, – сказал автор трека.

Деньги с композиции он не получает и принципиально не планирует. Несколько тысяч рублей, Геннадий заработал через площадку «Bandcamp» и отправил их в Фонд поддержки врачей, борющихся с ковидом. К юристам автор трека пока не обращался.

– Надеюсь на здравомыслие всех, кто участвует в этой истории, - сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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