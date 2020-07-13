Поддайте жару! В Барнауле требуют открыть бани

Собственники барнаульских бань опубликовали в паблике «Barnaul22» обращение к ряду чиновников с просьбой разрешить им работать. Письмо адресовано губернатору Виктору Томенко, президенту, а также минздраву и Роспотребнадзору.

Бедственное положение

«Вот уже три месяца прошло, как запрещено работать банно-оздоровительной индустрии Алтайского края! Наши предприятия и коллективы находятся в бедственном положении», – сказано в обращении.

Документ подписали семь организаций. Среди них – Барнаульские, Гоньбинские, Гущинские, Павловские, Русские, Центральные бани и ОАО «Быт-Сервис». Свою просьбу они аргументируют, тем, что бани оздоравливают организм человека. Они работали в любые времена, даже в период войн и эпидемий.

Баня – гроза всех вирусов

Владельцы комплексов ссылаются также на то, что во многих регионах бани и сауны уже открыты – в Московской, Ярославской, Калининградской, Самарской, Томской области, а в Алтайском крае им приходится отдавать последние сбережения на аренду.

– Мы вынуждены платить 36 тыс. руб. в месяц за аренду. А как можно зарабатывать деньги, не работая? Я поражен, тем, что этот бизнес прикрыт. У нас более 15 человек на 30 квадратов не собирается, мы проводили санитарную обработку всегда и до коронавируса, температура больше 90 градусов, все вирусы погибают, – рассказывает Сергей Трунов, директор комплекса «Русские бани».

Надежды нет

При открытии бань и саун Роспотребнадзор рекомендовал не использовать купели и бассейны, обслуживать посетителей по предварительной записи, продезинфицировать весь инвентарь, а в помещениях перед открытием — провести генеральную уборку. Но в Алтайском крае даже при соблюдении этих требования и, несмотря на просьбы бизнесменов, открытие бань в крае в ближайшее время не предвидится. Об это заявила начальник отдела надзора за гигиеной труда регионального Роспотребнадзора Лариса Зубова 13 июля во время онлайн-брифинга. Пока эпидобстановка не располагает к открытию банных мест. Так что париться остается только от июльской жары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Петиция не сработает: министр спорта Алтайского края прокомментировал требование открыть фитнес-клубы

Эпидобстановка в регионе пока не позволяет возобновить работу тренажерных залов (подробнее)