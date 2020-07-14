2020-07-13T20:21:46+03:00
Общество

Гребень тепла: в конце недели в Алтайском крае изменится погода

Воздух прогреется до +31 градуса
САНТАЛОВ Константин
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Пляж.Пляж.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В первой половине рабочей недели в Алтайском крае характер погоды существенно не изменится. Однако ближе к выходным в регионе заметно потеплеет. Это следует из данных предварительного прогноза. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой” рассказал ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

– Повышение дневных температур связано с тем, что высотный циклон смещается на восток. К нам приходит гребень тепла с запада, будет больше солнечных дней. Но это предварительная информация, – сказал Эдуард Болгов.

Погода во вторник, 14 июля

Днем 14 июля в регионе будет +26...+31 градус. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в утренние часы местами туман. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра поднимется до отметки +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер северный, 4-9 м/с.

Погода в среду, 15 июля

Ночью 15 июля в регионе температура воздуха составит +12...+17 градусов. Местами по юго-востоку кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

В краевой столице ночью будет +14...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +26...+31 градуса, Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами по югу порывы до 18 м/с.

В Барнауле днем в среду температура воздуха составит +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

Погода в четверг, 16 июля

Ночью 16 июля в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами по югу порывы до 15 м/с.

В краевой столице ночью будет +12...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Днем 16 июля в Алтайском крае воздух прогреется до +26...+31 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по югу порывы до 18 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Отметим, что жаркая и ветреная погода в регионе будет способствовать сохранению высокой, а местами чрезвычайной пожароопасности четвертого и пятого классов горимости.

Ранее мы сообщали, что в регионе разрешили работать пляжам. Речь идет про те места, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания.

В Барнауле разрешения уже получили три объекта – озеро Пионерское в поселке Кирова, городской пляж на острове Помазкин и пляж «Водный мир».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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