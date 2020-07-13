Расслабились: почему в Алтайском крае растет число заболевших COVID-19 и какие штрафы грозят нарушителям масочного режима

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Эксперты уверены, что причина – в несоблюдении масочного режима и других требований. Об этом, а также в целом о ситуации с COVID-19 на пресс-конференции 13 июля сообщили министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной краевого управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.

Зараженных становится больше

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 235 новых случаев COVID-19, общее число заболевших – 6056.

По словам Ларисы Зубовой, широкой циркуляции вируса способствовала жаркая погода и то, что люди потянулись на отдых. Основные ограничительные мероприятия сняли в мае, после этого многие предприятия возобновили деятельность, на улицах и в общественном транспорте стало больше людей

– Самое главное, мы считаем, что граждане расслабились и перестали соблюдать масочный режим. Предприятия их обслуживают без ношения масок. Те юридические лица, которые сейчас возобновляют деятельность, нарушают эти требования, – отметила Лариса Зубова.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты проводят проверки, жителей региона в очередной раз призывают не игнорировать требования. О выходе на другой этап снятия ограничений пока говорить рано.

– Если не будем соблюдать профилактические предписания, которые мы выдаем, то стабилизировать ситуацию будет очень сложно и это затянется на продолжительное время. Пока спрогнозировать, когда будет плато, не берусь, – резюмировала специалист Роспотребнадзора.

Наказание за нарушение масочного режима

Ответственность за невыполнение указа губернатора предусмотрено как для граждан, так и для юрлиц, индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 10 июля, в Алтайском крае проверили более 2100 объектов. По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) составили 125 протоколов, в том числе 64 в Барнауле, их направят в суд. Гражданам грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей

Размер санкций для юрлиц по этой же статье – штраф от 200 до 500 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности.

Хватит ли коек в госпиталях

Дмитрий Попов подчеркнул, что ежесуточный прирост свыше 200 заболевших COVID-19 является серьезной нагрузкой на ковидные госпитали, развернутые в крае. Изначально планировалось развернуть 1159 коек по нормативу Минздрава РФ, но их в регионе и ранее было более 1179. Из-за эпидситуации в настоящее время в крае развернуто 2170 коек.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Только за минувшую неделю их число увеличилось на 200. Идет прирост не бессимптомными пациентами, а людьми с признаками ковидной пневмонии.

– Это утяжеление того инфекционного процесса, который распространяется в Алтайском крае. Основная масса, более 40% заболевших, в Барнауле, – отметил министр здравоохранения региона.

Также растет число вызовов скорой помощи людьми с признаками COVID-19. За предыдущие сутки выполнили 170 КТ, выявили 89 пневмоний. В случае ухудшения ситуации развернут дополнительные места.

По словам Дмитрия Попова, средств индивидуальной защиты (СИЗов) хватает, их уже более 170 тыс. комплектов. Ежесуточный расход составляет более 1,5 тыс. При этом до августа в регион ежедневно будут поступать около 2 тыс. СИЗов.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что сейчас на лечении в ковидных госпиталях Алтайского края находятся 1140 человек. В медорганизациях есть 417 аппаратов ИВЛ.

Почему разрешили работать пляжам

Напомним, в регионе разрешили работать пляжам. Речь идет про те места, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания.

Решение об открытии пляжей была связана с тем, что в связи с очень жаркой погодой в крае зафиксировали много случаев гибели на воде в неустановленных местах. В этом году на воде погибли уже 20 детей, это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Барнауле разрешения уже получили три объекта - озеро Пионерское в поселке Кирова, городской пляж на острове Помазкин и пляж «Водный мир». Для выдачи санитарно-эпидемиологических заключений, в частностии, там исследовали воду и песок.

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