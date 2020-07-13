2020-07-12T14:36:57+03:00
Общество

Омбудсмен об увеличении ЧП на воде: «К трагедиям приводит незанятость детей летом»

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае рассказала подробности несчастного случая в Рубцовске
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Место. где погибли детиМесто. где погибли детиФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала подробности ЧП с четырьмя детьми из приемной семьи в Рубцовске. Они пошли купаться на Алей и попали в омут. В результате 16-летний подросток и две девочки – десяти и восьми лет – погибли, одного ребенка удалось спасти.

- Все произошло уже вечером, мама пошла в магазин, наказав им никуда не ходить и оставаться дома. Дети не послушались, взяли купальные принадлежности и пошли в ближайшее к дому место для купания. Фактически они живут на берегу Алея. Мужчина, который находился в тот момент на берегу и все видел, говорит, что девочкам вода едва доходила до середины тела. Но река по структуре дна очень опасная – где-то по колено, а где-то яма. Причем возникают они внезапно, образуя множество водоворотов. В одно из таких углублений дети и попали, их понесло течением. В итоге выжил только один из четырех детей, - говорит детский омбудсмен.

Речи о том, чтобы забирать у опекунов остальных детей (в семья воспитывались пять приемных детей), пока речи не идет. Тем не менее, по факту случившегося проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ситуация выявила другую проблему: в городе нет ни одного официального разрешенного места для купания, которое было бы безопасно и пригодно для детей. После трагедии предложение о необходимости создать в городе такое место направили губернатору.

Ольга Казанцева о погибших на реке детях

00:00
00:00

По данным регионального следственного комитета, с начала этого купального сезона произошло увеличение несчастных случаев на воде , в результате которых погибли дети. Зафиксировано уже 20 случаев, в прошлом году за этот же период их было десять.

По мнению Ольги Казанцевой, одной из причин подобных трагедий может быть сложившаяся ситуация из-за пандемии – закрыты загородные и пришкольные лагеря, турбазы только начали работать, в результате дети оказываются предоставлены сами себе.

- Погибшие не были включены ни в одну из форм летней занятости, хотя в крае действует дистанционный проект «Умные каникулы», - говорит уполномоченный.

В то же время омбудсмен назвал несколько решений, который могут позволить снизить количество несчастий на воде:

- Купаться нужно на безопасных пляжах и обязательно под присмотром взрослых. Я постоянно сталкиваюсь с позицией взрослых, которые говорят, что они в детстве проводили время у воды, и ничего не случилось. Но послушайте, тогда было другое время, да и статистику, может, никто не вел. А если и вели, то информация не была так широко доступна, чтобы о ней знали обыватели.

Самое важное, чтобы предотвращать утопления – нужно учить детей плавать. Например, в Рубцовске детей от 7 до 16 лет порядка 14 тысяч. Из них только 3200 человек умеют плавать. К сожалению, плавание не является обязательным к обучению в наших школах.

Еще один момент. Дети, которые не умеют плавать на воде должны всегда использовать средства плавучести – это спасжилеты, нарукавники и прочие вещи. Это может спасти им жизнь, - говорит Ольга Казанцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мухи ползают по детям, вместо обоев - плесень»: правозащитница показала, в каких условиях живет многодетная семья под Новосибирском
Настя Петренко осталась без матери в 13 лет. Она стала взрослой и теперь сама растит четырех малышей. Но воспитывать детей не умеет, а живет в жутких условиях [фото, видео]
«Это кощунственно, но я насыплю в могилу ее любимый кофе»: Отец блогерши Насти Тропицель похоронил прах дочери с ее вещами
Глава семьи погибшей в аварии 18-летней девушки рассказал о скандалах вокруг смерти дочери и признался, что ведет собственное расследование ее смерти [фото, видео]
Новости 24
Суды Бийска завалены протоколами на автоперевозчиков
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
Алтайские заключенные сделают стулья для студентов
Алтайские выпускники 13 июля напишут ЕГЭ по физике и истории
Алтайский край в числе самых популярных регионов для палаточного отдыха
В Бийске проведут повторную обработку парков и остановок
Барнаулец потерял более 400 тысяч при покупке сахара
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 12 июля 2020 года составило 122
В Барнауле с 12 июля перекрыли участок шоссе Ленточный бор
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 июля 2020 года составило 5821
Барнаульцы устроили жесткую драку в маршрутке
Алтайские антимонопольщики открыли еще одно дело из-за цен на молоко
Алтайских призывников тестируют на коронавирус перед отправкой на службу
На Алтае будут судить сотрудника колонии за неоправданное применение газа
В Рубцовске задержали двух женщин за хранение наркотиков
Мэр Барнаула о ситуации с коронавирусом: «Только за последние 10 дней заболело более 600 человек»
На Алтае мужчина пытался убить соседей из-за границ земельного участка
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 11 июля 2020: 120
В Барнауле мошенники похитили более 400 тысяч рублей, отгрузив не существующий сахар
Губернатор Алтайского края разрешил открыть пляжи
В Алтайском крае перестанут обслуживать клиентов без масок
В Алтайском крае школьные линейки 1 сентября проведут в другом формате
В Алтайском крае рецидивист убил женщину черенком от топора
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 10 июля 2020 года составило 119
На Алтае пьяный мотоциклист столкнулся с 5-летним велосипедистом