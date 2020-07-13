Омбудсмен об увеличении ЧП на воде: «К трагедиям приводит незанятость детей летом»

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала подробности ЧП с четырьмя детьми из приемной семьи в Рубцовске. Они пошли купаться на Алей и попали в омут. В результате 16-летний подросток и две девочки – десяти и восьми лет – погибли, одного ребенка удалось спасти.

- Все произошло уже вечером, мама пошла в магазин, наказав им никуда не ходить и оставаться дома. Дети не послушались, взяли купальные принадлежности и пошли в ближайшее к дому место для купания. Фактически они живут на берегу Алея. Мужчина, который находился в тот момент на берегу и все видел, говорит, что девочкам вода едва доходила до середины тела. Но река по структуре дна очень опасная – где-то по колено, а где-то яма. Причем возникают они внезапно, образуя множество водоворотов. В одно из таких углублений дети и попали, их понесло течением. В итоге выжил только один из четырех детей, - говорит детский омбудсмен.

Речи о том, чтобы забирать у опекунов остальных детей (в семья воспитывались пять приемных детей), пока речи не идет. Тем не менее, по факту случившегося проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ситуация выявила другую проблему: в городе нет ни одного официального разрешенного места для купания, которое было бы безопасно и пригодно для детей. После трагедии предложение о необходимости создать в городе такое место направили губернатору.

Ольга Казанцева о погибших на реке детях 00:00 00:00

По данным регионального следственного комитета, с начала этого купального сезона произошло увеличение несчастных случаев на воде , в результате которых погибли дети. Зафиксировано уже 20 случаев, в прошлом году за этот же период их было десять.

По мнению Ольги Казанцевой, одной из причин подобных трагедий может быть сложившаяся ситуация из-за пандемии – закрыты загородные и пришкольные лагеря, турбазы только начали работать, в результате дети оказываются предоставлены сами себе.

- Погибшие не были включены ни в одну из форм летней занятости, хотя в крае действует дистанционный проект «Умные каникулы», - говорит уполномоченный.

В то же время омбудсмен назвал несколько решений, который могут позволить снизить количество несчастий на воде:

- Купаться нужно на безопасных пляжах и обязательно под присмотром взрослых. Я постоянно сталкиваюсь с позицией взрослых, которые говорят, что они в детстве проводили время у воды, и ничего не случилось. Но послушайте, тогда было другое время, да и статистику, может, никто не вел. А если и вели, то информация не была так широко доступна, чтобы о ней знали обыватели.

Самое важное, чтобы предотвращать утопления – нужно учить детей плавать. Например, в Рубцовске детей от 7 до 16 лет порядка 14 тысяч. Из них только 3200 человек умеют плавать. К сожалению, плавание не является обязательным к обучению в наших школах.

Еще один момент. Дети, которые не умеют плавать на воде должны всегда использовать средства плавучести – это спасжилеты, нарукавники и прочие вещи. Это может спасти им жизнь, - говорит Ольга Казанцева.