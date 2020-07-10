2020-07-10T11:12:38+03:00
Общество

Смерть троих детей стала поводом задуматься о безопасном пляже в Рубцовске

Причиной трагедии стало купание в запрещенном месте
Иван ОЛЕКСЮК
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Дети полезли в воду в районе подвесного мостаДети полезли в воду в районе подвесного мостаФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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После трагической смерти трех детей из приемной семьи в Рубцовске, наконец-то, может появиться нормальный безопасный пляж. Такую необходимость обсудили уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева и глава города Дмитрий Фельдман.

Напомним, ЧП произошло 7 июля на реке Алей. Четверо детей решили перейти вброд, но их стало сносить течением. В итоге 16-летний мальчик и две девочки – десяти и восьми лет – погибли, одного ребенка удалось спасти. Все эти дни водолазы искали тела погибших, об обнаружении тела последней, 8-летней девочки, стало известно только сегодня.

Все утонувшие воспитывались в многодетной замещающей семье. До трагедии к опекунам, которые воспитывали пятерых приемных детей, не было никаких претензий. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Вопрос об отстранении опекуна от исполнения обязанностей сейчас не обсуждается, дети продолжают проживать в семье, им оказывают психологическую помощь, - говорит Ольга Казанцева.

Не исключено, что ЧП косвенно связано с тем, что сейчас не работают пришкольные лагеря и дети предоставлены сами себе. Погибшие не были включены ни в одну из форм летней занятости, хотя в крае действует дистанционный проект «Умные каникулы». Но самое главное, что в городе нет ни одного официального пляжа.

- Все 11 мест традиционного купания маркированы как запрещенные. Актуальным остается вопрос создания пляжа для жителей города, которым смогут пользоваться и дети, - говорит омбудсмен.

В этом году на воде погибли уже 20 детей, это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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В Алтайском крае продолжаются поиски пропавших детей, который ушли купаться на Алей в Рубцовске. Сообщение о пропаже поступило спасателям 7 июля. Сейчас тела двоих – 11-летней девочки и 16-летнего юноши водолазы уже подняли со дна. Поиски третьей, 8-летней девочки, продолжаются (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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