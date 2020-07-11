Гибнет урожай: На Алтае ввели режим ЧС из-за засухи

В Алтайском крае с 10 июля объявлен режим ЧС, постановление подписал губернатор Виктор Томенко. Решение принято из-за ухудшения ситуации в связи с устойчивой засухой, гибнет урожай.

Критическая ситуация сложилась в границах 59 муниципальных районов и двух городских округов. Сейчас региональные чиновники готовят обращение в федеральный минсельхоз о проведении оценки ущерба и возмещении хозяйствам части затрат, связанных с гибелью урожая.

Мониторинг складывающейся обстановки, вызванной атмосферной и почвенной засухой, суховеем, будет вестись постоянно.

- Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано создать муниципальные комиссии по обследованию посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате ЧС. Результатом обследования пострадавших и погибших сельхозкультур станет определение нанесенного сельхозтоваропроизводителям материального ущерба, - сообщает сайт региона.

К примеру, ранее региональный минсельхоз сообщал, что хозяйства заготовили только 22% кормов от намеченного. Речь идет кормах для предстоящей зимовке. Аграрии собрали только 111 тыс. тонн сена.

Местным властям поручено довести до жителей информацию о принятом решении, принимаемых мерах безопасности, порядке действий и правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации.