2020-07-11T06:54:46+03:00
Общество

Гибнет урожай: На Алтае ввели режим ЧС из-за засухи

Чиновники составляют обращение в федеральное правительство о поддержке
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Фото: Минсельхоз Алтайского краяФото: Минсельхоз Алтайского края
Изменить размер текста:

В Алтайском крае с 10 июля объявлен режим ЧС, постановление подписал губернатор Виктор Томенко. Решение принято из-за ухудшения ситуации в связи с устойчивой засухой, гибнет урожай.

Критическая ситуация сложилась в границах 59 муниципальных районов и двух городских округов. Сейчас региональные чиновники готовят обращение в федеральный минсельхоз о проведении оценки ущерба и возмещении хозяйствам части затрат, связанных с гибелью урожая.

Мониторинг складывающейся обстановки, вызванной атмосферной и почвенной засухой, суховеем, будет вестись постоянно.

- Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано создать муниципальные комиссии по обследованию посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате ЧС. Результатом обследования пострадавших и погибших сельхозкультур станет определение нанесенного сельхозтоваропроизводителям материального ущерба, - сообщает сайт региона.

К примеру, ранее региональный минсельхоз сообщал, что хозяйства заготовили только 22% кормов от намеченного. Речь идет кормах для предстоящей зимовке. Аграрии собрали только 111 тыс. тонн сена.

Местным властям поручено довести до жителей информацию о принятом решении, принимаемых мерах безопасности, порядке действий и правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
26 июня две команды специалистов Минздрава России одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции
Новости 24
На Алтае мужчина пытался убить соседей из-за границ земельного участка
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 11 июля 2020: 120
В Барнауле мошенники похитили более 400 тысяч рублей, отгрузив не существующий сахар
Губернатор Алтайского края разрешил открыть пляжи
В Алтайском крае перестанут обслуживать клиентов без масок
В Алтайском крае школьные линейки 1 сентября проведут в другом формате
В Алтайском крае рецидивист убил женщину черенком от топора
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 10 июля 2020 года составило 119
На Алтае пьяный мотоциклист столкнулся с 5-летним велосипедистом
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 10 июля 2020 года составило 3676
В Барнауле стало меньше повреждений на теплосетях по контуру ТЭЦ-2
Для барнаульских ветеранов ВОВ мобильная связь станет бесплатной
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 июля 2020 года составило 5361
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
Форум АТР в Алтайском крае пройдет в сентябре
В Барнауле вновь дезинфицируют общественные места
Главрач алтайской больницы призвал жителей края носить маски
Алтайские пограничники задержали слишком уверенного иностранца
В семи районах Алтайского края появились новые мобильные медпункты
«Ростелеком» в Алтайском крае подарит самому талантливому ребенку доступ в Wink
Россельхозбанк на Алтае предлагает уникальные инвестиционные монеты
Алтайский рецидивист ударил полицейского кулаком по лицу
Умер студент после вспышки инфекции в Змеиногорске
Четырех алтайских школьников удалили с ЕГЭ за нарушения
В центре Барнаула из-за сильного ливня и урагана отключился свет
Жара и дожди будут "гостить" на Алтае еще трое суток
Режим ЧС из-за засухи ввели на территории 59 районов и двух городских округов
В Сростках в день рождения Шукшина откроют две выставки
В Алтайском крае развернули еще 246 коек для больных коронавирусом