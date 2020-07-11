2020-07-10T16:11:28+03:00
Общество

Забыть о пандемии и слиться с природой: на Алтае разработали новые экскурсии к Тавдинским пещерам

Гостей и жителей региона приглашают на маршруты «Тропа предков» и «Место силы»
САНТАЛОВ Константин
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Турист.Турист.Фото: Олег УКЛАДОВ
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АлтГУ вместе с управляющей компанией особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» разработали два новых экскурсионных маршрута по Тавдинским пещерам – «Тропа предков» и «Место силы». Прогулки помогут снять стресс и соединиться с природой, сообщает Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Пещеры и не только

Во время экскурсии по маршруту «Тропа предков» туристы посетят шесть пещер, карстовые арочные своды и другие также живописные ландшафты. Кроме природной составляющей, экскурсанты знакомятся с историей изучения и освоения Тавдинских пещер, традиционными национальными верованиями, а также флорой и фауной местности.

Протяженность маршрута – 2 км, а продолжительность – 1,5 часа.

Настоящая лесотерапия

Другую экскурсию-прогулку, «Место силы», разработали на основе популярной в Японии практики лесотерапии. В течение двух часов гостям предлагают соединиться с природой, снять стресс или просто прогуляться. В программу экскурсии включены элементы дыхательной гимнастики и медитации.

Кроме этого, экскурсовод знакомит группу с понятием «место силы», его основными характеристиками, принципами и правилами поведения в таких областях.

– Как отмечает разработчик маршрута, его цель очень проста: прогулка среди красот природы оказывает на человека успокаивающий, омолаживающий и восстанавливающий эффекты. С 1980-х годов в Японии лесотерапия является важной частью профилактических процедур: лесная терапия воспринимается очень серьезно, она стала национальным времяпрепровождением, – сообщают в управлении.

Туристические объекты можно посетить ежедневно. Место начала маршрутов отмечены на указателях, установленных на территории «Бирюзовой Катуни».

Отметим, что автором обзорной экскурсии «Тропа предков» и экскурсии-прогулки «Место силы» выступила преподаватель Института географии АГУ Вера Быкова.

Что известно о Тавдинских пещерах

Тавдинский карстовый участок или Тавдинские пещеры, представляет собой массив из более 30 отдельных пещер на Семинском хребте. Все пещеры этого участка известны людям уже тысячи лет, но официальная наука открыла их только в начале XX века. Тавдинские пещеры стали посещаться туристами и дачниками, останавливавшимися в Манжероке, с начала XX века. Именно в это время появились первые упоминания о пещерах.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за пандемии турпоток в Алтайском крае сократился на 60%, однако отрасль постепенно возобновляет свою работу. Около 40% от общего потока отдыхающих на сегодняшний день приходится на Алтайский район, по 15-17% - на Белокуриху и Завьяловский район, 6-7% - Романово. Остальные 20% почти равномерно распределены по другим территориям края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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