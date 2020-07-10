2020-07-10T09:48:07+03:00
Общество

Где чаще отдыхают туристы на Алтае, и сколько турбаз уже принимают гостей

Туриндустрия понемногу возвращается к прежней жизни
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Туризм.Туризм.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Из-за пандемии турпоток в Алтайском крае сократился на 60%, однако отрасль постепенно возобновляет свою работу. Об этом, а также об убытках и мерах поддержки на пресс-конференции 10 июля рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Сколько человек отдыхает в регионе

После снятия всех ограничений, с 27 июля, туробъекты возобновили деятельность в соответствии со всеми требованиями и методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

– В принципе, это являлось основным условием открытия летнего туристического сезона в регионе. Обеспечение работы, ориентированной на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции, а значит, безопасный отдых, – отметил Евгений Дешевых.

Туризм. Фото: Олег УКЛАДОВ

Туризм.Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже открыты и принимают гостей более 80% туробъектов, всего их в Алтайском крае 611. Среди них санатории, гостиницы, турбазы и многое другое. В прошлые выходные, 4 и 5 июля, там уже проживали около 14 тыс. человек. Это примерно 40% от общего количества мест размещения. На рабочей неделе число отдыхающих человек варьируется там от 10 до 11 тыс. и составляет 35-40%.

Около 40% от общего потока отдыхающих на сегодняшний день приходится на Алтайский район, по 15-17% - на Белокуриху и Завьяловский район, 6-7% - Романово. Остальные 20% почти равномерно распределены по другим территориям края.

– По рекомендациям Роспотребнадзора, ограничений по приему туристов в туробъектах нет. Для отдыха в санаториях необходимо иметь санаторно-курортную карту и справку об эпидокружении давностью не более 14 дней. Вместе с тем остается ряд требований по соблюдению масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции общественных пространств, – сообщил начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.

Туризм. Фото: Олег УКЛАДОВ

Туризм.Фото: Олег УКЛАДОВ

При этом по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Также не проводят экскурсионные и туристические поездки для организованных групп детей.

Насколько снизился турпоток

Эпидситуация оказывает заметное влияние на число отдыхающих в Алтайском крае. В начале года, в январе-феврале, была положительная динамика турпотока. За полугодие этот показатель сократился более чем на 60%. За 6 месяцев 2019 года туристско-экскурсионный поток в регионе держался на уровне 1 млн человек, а по итогам минувших шести месяцев он составил 336 тыс.

Туризм. Фото: Олег УКЛАДОВ

Туризм.Фото: Олег УКЛАДОВ

– При самом оптимистичном прогнозе развития событий турпоток по итогам этого года в целом составит не более половины от прошлого уровня - порядка 1 млн туристов, – заявил Евгений Дешевых.

Серьезные потери

Ситуация на рынке туруслуг динамичная и неустойчивая. За 6 месяцев доходы субъектов от оказания услуг в сфере туризма, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились практически в 3 раза. По словам Дешевых, если за первое полугодие 2019 года доход предприятия туриндустрии находился на уровне примерно 5 млрд рублей, то прошедший период этого года немногим превысил 1 млрд 600 млн рублей.

Показатель объема платных услуг в сфере туризма за полугодие также упал. За такой же период в 2019 году заработали 2,3 млрд, а в 2020 году – около 800 млн.

В Белокурихе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Белокурихе.Фото: Олег УКЛАДОВ

– По нашим прогнозам, возможные потери доходной базы предприятий туриндустрии и сокращения объема платных услуг могут составить до 70% от уровня прошлого года, –подчеркнул Дешевых.

Отметим, что в 2019 году доходы туриндустрии региона составили 10 млрд 600 млн рублей, а объем предоставленных услуг - 5 млрд 120 млн.

Какую поддержку получает отрасль

Предприятия туристической сферы вошли в число отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Они получают поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне.

За апрель - июнь субъектам турбизнеса направили более 300 млн рублей. В частности, речь идет про кредиты под 0% годовых на выплату зарплат, кредитные каникулы и др. Также большинство предприятий получили отсрочки по страховым взносам.

– Наиболее востребованной для субъектов туриндустрии оказалась поддержка на предоставление безвозмездных субсидий субъектам МСП на выплату заработной платы из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника. Этим воспользовались почти 400 организаций, – добавил глава управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Республике Алтай официально открывают пляжи

Инспекторы проверили подготовили почти 40 мест отдыха (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День инженера-механика 2020: история и традиции праздника
День инженера-механика 2020 в России является праздником для людей, профессия которых очень многогранна. Их задачей является проектирование, создание, тестирование и ввод в эксплуатацию различных устройств
Новости 24
В Барнауле стало меньше повреждений на теплосетях по контуру ТЭЦ-2
Для барнаульских ветеранов ВОВ мобильная связь станет бесплатной
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 июля 2020 года составило 5361
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
Форум АТР в Алтайском крае пройдет в сентябре
В Барнауле вновь дезинфицируют общественные места
Главрач алтайской больницы призвал жителей края носить маски
Алтайские пограничники задержали слишком уверенного иностранца
В семи районах Алтайского края появились новые мобильные медпункты
«Ростелеком» в Алтайском крае подарит самому талантливому ребенку доступ в Wink
Россельхозбанк на Алтае предлагает уникальные инвестиционные монеты
Алтайский рецидивист ударил полицейского кулаком по лицу
Умер студент после вспышки инфекции в Змеиногорске
Четырех алтайских школьников удалили с ЕГЭ за нарушения
В центре Барнаула из-за сильного ливня и урагана отключился свет
Жара и дожди будут "гостить" на Алтае еще трое суток
Режим ЧС из-за засухи ввели на территории 59 районов и двух городских округов
В Сростках в день рождения Шукшина откроют две выставки
В Алтайском крае развернули еще 246 коек для больных коронавирусом