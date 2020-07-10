Где чаще отдыхают туристы на Алтае, и сколько турбаз уже принимают гостей

Из-за пандемии турпоток в Алтайском крае сократился на 60%, однако отрасль постепенно возобновляет свою работу. Об этом, а также об убытках и мерах поддержки на пресс-конференции 10 июля рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Сколько человек отдыхает в регионе

После снятия всех ограничений, с 27 июля, туробъекты возобновили деятельность в соответствии со всеми требованиями и методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

– В принципе, это являлось основным условием открытия летнего туристического сезона в регионе. Обеспечение работы, ориентированной на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции, а значит, безопасный отдых, – отметил Евгений Дешевых.

Уже открыты и принимают гостей более 80% туробъектов, всего их в Алтайском крае 611. Среди них санатории, гостиницы, турбазы и многое другое. В прошлые выходные, 4 и 5 июля, там уже проживали около 14 тыс. человек. Это примерно 40% от общего количества мест размещения. На рабочей неделе число отдыхающих человек варьируется там от 10 до 11 тыс. и составляет 35-40%.

Около 40% от общего потока отдыхающих на сегодняшний день приходится на Алтайский район, по 15-17% - на Белокуриху и Завьяловский район, 6-7% - Романово. Остальные 20% почти равномерно распределены по другим территориям края.

– По рекомендациям Роспотребнадзора, ограничений по приему туристов в туробъектах нет. Для отдыха в санаториях необходимо иметь санаторно-курортную карту и справку об эпидокружении давностью не более 14 дней. Вместе с тем остается ряд требований по соблюдению масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции общественных пространств, – сообщил начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.

При этом по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Также не проводят экскурсионные и туристические поездки для организованных групп детей.

Насколько снизился турпоток

Эпидситуация оказывает заметное влияние на число отдыхающих в Алтайском крае. В начале года, в январе-феврале, была положительная динамика турпотока. За полугодие этот показатель сократился более чем на 60%. За 6 месяцев 2019 года туристско-экскурсионный поток в регионе держался на уровне 1 млн человек, а по итогам минувших шести месяцев он составил 336 тыс.

– При самом оптимистичном прогнозе развития событий турпоток по итогам этого года в целом составит не более половины от прошлого уровня - порядка 1 млн туристов, – заявил Евгений Дешевых.

Серьезные потери

Ситуация на рынке туруслуг динамичная и неустойчивая. За 6 месяцев доходы субъектов от оказания услуг в сфере туризма, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились практически в 3 раза. По словам Дешевых, если за первое полугодие 2019 года доход предприятия туриндустрии находился на уровне примерно 5 млрд рублей, то прошедший период этого года немногим превысил 1 млрд 600 млн рублей.

Показатель объема платных услуг в сфере туризма за полугодие также упал. За такой же период в 2019 году заработали 2,3 млрд, а в 2020 году – около 800 млн.

В Белокурихе.Фото: Олег УКЛАДОВ

– По нашим прогнозам, возможные потери доходной базы предприятий туриндустрии и сокращения объема платных услуг могут составить до 70% от уровня прошлого года, –подчеркнул Дешевых.

Отметим, что в 2019 году доходы туриндустрии региона составили 10 млрд 600 млн рублей, а объем предоставленных услуг - 5 млрд 120 млн.

Какую поддержку получает отрасль

Предприятия туристической сферы вошли в число отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Они получают поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне.

За апрель - июнь субъектам турбизнеса направили более 300 млн рублей. В частности, речь идет про кредиты под 0% годовых на выплату зарплат, кредитные каникулы и др. Также большинство предприятий получили отсрочки по страховым взносам.

– Наиболее востребованной для субъектов туриндустрии оказалась поддержка на предоставление безвозмездных субсидий субъектам МСП на выплату заработной платы из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника. Этим воспользовались почти 400 организаций, – добавил глава управления.

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