2020-07-10T16:07:36+03:00
Общество

Дожди, жара и сильный ветер: на выходных погода в Алтайском крае будет неустойчивой

В регионе до 13 июля местами сохраняется высокая пожароопасность
САНТАЛОВ Константин
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Дождь.Дождь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На этих выходных, 11 и 12 июля, в отдельных районах Алтайского края прогнозируют дожди, возможно усиление ветра. При этом днем в регионе воздух прогреется до +31 градуса, пишет алтайский ЦГМС.

– У нас продолжает сохраняться неустойчивая погода с осадками. Это связано с тем, что на территории региона вторую неделю стоит высотный циклон и никуда не уходит, – рассказал “Комсомольской Правде” Эдуард Болгов, ведущий синоптик алтайского ЦГМС.

Погода в субботу

Ночью 11 июля в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, местами по югу и востоку сильные, в предгорьях очень сильные ливневые дожди, град. Утром местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах шквалы 18-23 м/с.

В краевой столице ночью будет +12...+14 градусов. В начале ночи кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с,при грозе порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +22...+27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +23...+25 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Погода в воскресенье

Ночью 12 июля в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +12...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Днем 12 июля в Алтайском крае воздух прогреется до +26...+31 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +26...+28. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Также в крае до 13 июля местами сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в некоторых районах по западу чрезвычайная (5 класс горимости).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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