2020-07-09T07:53:17+03:00
Происшествия

Следком возбудил дело на каменских ПДН-щиков после избиения мальчика бандой подростков

Органы системы профилактики обвинили в халатности
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Следком возбудил дело на каменских ПДН-щиковСледком возбудил дело на каменских ПДН-щиковФото: Олег ЗОЛОТО
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История с избиением 13-летнего ребенка в Каменском районе вылилась в уголовное дело. Следком по Алтайскому краю обвинил местных чиновников в халатности.

Как уже ранее сообщалось, подростки, которые ради забавы напали на мальчика, уже состоят на учете в органах системы профилактики. Более того, избиения несовершеннолетних они практиковали регулярно, и до сих пор детская жестокость оставалась безнаказанной. Алтайские следовали посчитали, что органы системы профилактики ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, что и привело к такой запущенной ситуации с настоящей бандой малолетних.

- Причинение физического насилия стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей. В настоящее время следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на изучение обстоятельств произошедшего, - отметили в управлении.

Напомним, об избиении «Комсомолке» рассказала мать пострадавшего мальчика. Все произошло еще в начале июня. Группа подростков подошла к ребенку, который просто сидел на камне, и начали его избивать, записывая издевательства на телефон. После происшествия мальчику потребовалась госпитализация, так как у него обнаружили серьезные травмы. А после шумихи выяснилось, что он не единственная жертва банды, но подросткам все до сих пор сходило с рук.

Сейчас делом занимаются полиция и следственный комитет. Информации о том, какая ответственность грозит детям, пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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