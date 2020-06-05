“Боялся, что меня убьют”: жестоко избитый алтайский подросток рассказал подробности случившегося

В Камне-на-Оби группа подростков зверски избила сверстника. Все издевательства снимали на видео, а потом ролик выложили в сеть.“Комсомольская Правда” узнала подробности случившегося, поговорив с мамой пострадавшего мальчика и самим подростком, который сейчас находится в больнице. Кстати, он является приемным ребенком, как и еще двое ребятишек из этой семьи.

“Били ногами в голову”

Все произошло 2 июня, когда Егор (имя изменено, - прим. авт.) наслаждался свежим воздухом и пас коз недалеко от дома. К нему подошла компания сверстников, один из парней протянул руку, чтобы поздороваться. Егор сделал также, но неожиданно его ладонь крепко сжал незнакомый мальчик. Потом руку резко бросили, а после этого, по словам мамы пострадавшего подростка Елены, незнакомец с криками начал пинать Егора коленом. Вскоре к этому присоединились и другие подростки. Жестокое избиение снимали на видео, которое потом разослали по соцсетям.

Момент избиения.Фото: Каменские известия

- Били долго. На видео попало не все. Когда закончили снимать, избиение продолжилось. Неизвестно чем бы это закончилось, но драку увидела соседка, выскочила и остановила нападавших, - рассказывает Елена. - Они не давали Егору встать на ноги, били ногами в голову, тело не трогали, там синяков нет. Наносили удары грамотно и четко, одним словом, знали места, куда бить.

Сам Егор не ожидал этого и успел только закрыть лицо, пытался защититься. По словам Елены, пострадал и его 11- летний брат, который стоял рядом.

- Его ударили в ухо и сказали, что если закричит или побежит, то и его изобьют, - говорит мать мальчика.

Испугавшись соседку, хулиганы убежали, а Егор с братом пошли домой.

- Я не давал отпора, не хотел получить еще сильнее. Просто закрыл голову руками, а они били. Я боялся, что меня убьют. Хорошо, что соседка вмешалась, - так описывает конфликт сам Егор.

“Боялся расстроить маму”

Мальчик ничего не рассказал своим родителям, быстро умылся, привел себя в порядок и тихо пошел в свою комнату.

- Я не хотел маму расстраивать. Но потом она меня позвала, спросила, что это за синяки у меня и я все рассказал, - говорит Егор.

Его мама рассказывает, что из-за темного оттенка кожи, синяков не было видно, поэтому тревогу и не забили сразу. Но когда все выяснилось, Елена сразу же вышла на эту компанию и нашла видео с издевательствами.

- Я была в шоке от увиденного, поэтому подняла шумиху. Позвонила адвокату в Барнаул, чтобы проконсультироваться. Потом вызвала полицию, они приехали и увезли нас в больницу. Врач глянул на Егора и сказал, что он остается. У него было сотрясение головного мозга и кровь в моче, - отмечает мать мальчика.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас Егор лежит в каменской ЦРБ, он пробудет там не меньше 10 дней. Так мальчик рассказал о своем самочувствии:

- У меня болит голова. В больницу меня положили позавчера, ко мне часто заходят врачи, спрашивают, как я себя чувствую, ставят уколы.

Парнишка признался, что сам никогда не дерется и старается решать все конфликты мирным путем. Свободное время он проводит как и большинство современных детей - любит встречаться с друзьями и играть в компьютерные игры.

Сказали, что им ничего не будет

После конфликта мать подростка общалась с инспекторами ПДН.

- Мне сказали, вы же понимаете, вы - взрослый человек, а им по 13 лет. Они несовершеннолетние и уже стоят на учете. А раз уже стоят, то что им можно сделать? Оштрафуют родителей на 500 рублей и все. Я ответила, что не согласна на это и подняла шум, - отмечает Елена.

По ее словам, в Камне-на-Оби есть и другие пострадавшие от действий подростков.

- Это не первый раз. Тем, кто пожаловался, сожгли сарай. А одному деду набрызгали в лицо перцовым баллончиком за то, что он заступился за внука. Вот такие сведения есть, это не голословные заявления, - рассказывает мать Егора.

Перед ее сыном до сих пор никто не извинился, с Еленой не связывались ни родители хулиганов, ни сами участники конфликта. Однако когда история вышла на краевой уровень, то к семье приезжала целая делегация - и.о. главы Камня-на-Оби Евгения Гордиенко, начальник ПДН, представитель управления по образованию и другие люди.

- К нам приехали и спросили, нужно ли нам что-то. А мы вполне нормально живем, все есть и ни от кого ничего не надо. Спросили, нужны ли продукты, но это вообще бред, какие продукты, о чем речь? У меня полный холодильник, мы живем хорошо, нормальная состоятельная семья. Они услышали, что в доме есть камеры и даже не стали заходить внутрь, - отмечает Елена.

“Пусть и отвечают по-взрослому”

Елена и ее муж - бизнесмены. Они воспитывают троих приемных детей: кроме Егора есть еще двое - брат и сестра, которых взяли в семью не так давно. По словам Елены, дети ладят между собой и очень дружны.

- У нас своих детей нет, поэтому помогаю приемным. Я всегда хотела большую семью, для меня это никогда и не обсуждалось, поэтому так и вышло, - рассказывает Елена.

Пострадавший мальчик. Фото предоставила мать подростка.

По ее словам, история уже получила огласку. Женщина хочет, чтобы этот случай не удалось замять и оставить без внимания.

- Если они начали считать себя в этом возрасте взрослыми, то пусть и отвечают по-взрослому. Смотрят в глаза, а не бьют из-за спины, - резюмировала Елена.

Реакция властей и правоохранителей

Отметим, что после случившегося правоохранители проводят доследственную проверку. Следователи изучают все обстоятельства произошедшего, сообщает краевой Следком. Инцидент поставлен на контроль руководства ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Сотрудниками полиции уже проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Установлены личности участников конфликта. Они все состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Полицейские опрашивают подростков в присутствии законных представителей, опрашивают педагогов и родителей, сообщили “Комсомольской Правде” в пресс-службе краевого управления МВД.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева вместе с начальником сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации губернатора и правительства Алтайского края Ольгой Сафоновой поедут в Камень-на-Оби, чтобы разобраться в ситуации на месте. Об этом Елена узнала от соседей, пока о визит ее никто не предупреждал.

Алла Белянова, начальник отделения ПДН МО МВД России «Каменский» отказалась от комментариев и посоветовала обращаться в ГУ МВД по региону.

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