Вспышка COVID-19 в доме-интернате и активность жителей: почему в Алтайском крае растет число зараженных коронавирусом

В последние дни в Алтайском крае заметно возросло количество новых случаев коронавируса. Причиной стала вспышка COVID-19 в алтайском доме-интернате и популяционный эффект, многие посещают места массового скопления людей, не соблюдают масочный режим. Об этом, а также в целом о ситуации с коронавирусом на пресс-конференции сообщили министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Вспышка в доме-интернате

В Ребрихе в доме-интернате для пожилых людей коронавирус выявили в 9 сотрудников и 10 проживающих. По словам Ульяны Калининой, люди зашли на 14-дневную вахту и заразили постояльцев учреждения. Там уже провели все необходимые противоэпидемические мероприятия, ситуация под контролем.

Скорая помощьФото: Олег УКЛАДОВ

Других очагов COVID-19 в крае за последние дни выявлено не было. При этом на некоторых предприятиях регистрируют единичные случаи заражения среди сотрудников. Однако пока удается избежать массового распространения вируса в коллективах.

Чем еще объясняется рост числа больных

По данным на 8 июля, в Алтайском крае зафиксировали 4897 случаев заболевания коронавирусом. Это 211 на 100 тыс. населения. Число заболеваний по контакту сокращается. Ранее таких случаев было до 70%, а сейчас – от 20 до 45%, распространение COVID-19 в семейных очагах уже не такое активное. Остальные случаи заболевания регистрируются среди всего населения Алтайского края.

В последние дни отмечают постепенный прирост заболевших в возрасте 18-29, и 30-49 лет. Это те люди, которые ведут активный образ жизни, посещают летние кафе, туристические базы, отдыхают на стихийных пляжах, которые не должны работать.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, не снижается число зараженных пенсионеров. Это связано с тем, что дачники приезжают в города, чтобы продавать свой урожай.

Замруководителя краевого управления Роспотребнадзора отметила, что рост числа заболевших COVID-19 не связан с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции России. У вируса есть инкубационный период — 14 дней, а увеличение числа зараженных началось раньше.

Как защитить себя

– Учитывая, что коронавирусная инфекция – с воздушно-капельным и контактным путем передачи, соблюдение социальной дистанции, мер личной безопасности, ношение масок, обработка рук кожными антисептиками является основными мерами в целях предупреждения инфекции, – сказала Ульяна Калинина.

Она призвала и дальше соблюдать эти меры, иначе количество заболевших и дальше будет прирастать.

Симптомы ярко выражены

Дмитрий Попов добавил, что бессимптомных больных по кругу контактных лиц составляет 30-40%, ранее эта цифра достигала 80%. Сейчас большая часть новых пациентов с COVID-19 – это люди,которые обращающиеся за медицинской помощью, у них есть проявления болезни.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Ранее ситуация развивалась по одному варианту, сегодня она усугубляется клиническими тяжелыми пневмониями, которые проявляются в виде разных симптомов. Говорить о том, что эпидемия имеет только вспышечный характер – нельзя. Сегодня массовое распространение внутри региона, в первую очередь в Барнауле. Там, где большая скученность населения, – сказал министр здравоохранения региона.

Он добавил, что большое число больных – достаточно серьезная нагрузка систему здравоохранения. В настоящее время в Алтайском крае для лечения ковидных пациентов развернуто более 1900 коек, при этом на лечении в стационарах находится уже свыше 1000 жителей региона.

Отметим, что все новые меры как ужесточающие, так и снимающие ограничения принимаются решением оперативного штаба. Его заседание состоится на этой неделе.

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