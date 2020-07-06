2020-07-06T10:34:52+03:00
Общество

Крестный ход 2020. Роспотребнадзор намерен наказать православных

5 июля в Коробейниково отметили престольный праздник Казанской Божьей матери
Марина КОЧНЕВА
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Шествие в КоробейниковоШествие в КоробейниковоФото: Марина КОЧНЕВА
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Ранним утром, 5 июля в Коробейниково взмыла радуга, похожая на одобрительный веселый смайлик. Стены храма засверкали, как в золотом городе. Так ярко в воскресенье начался праздник Коробейниковской иконы Казанской Божьей матери. Над святыней, вынесенной из храма на траву, плыли облака, похожие на ангелов.

Новые испытания

Накануне многие жители села в полдень сели на скамейки рядом с благоухающими палисадниками, ожидая традиционный Крестный ход. Кто-то надел маску. Сами паломники перед входом в село также достали средства защиты и выстроились в колонну по три человека с соблюдением дистанции.

В условиях пандемии крестный ход прошел в новом формате и по другому маршруту. В традиционных местах: Чистюньке, Елбанке, Бураново и т.д. православные уже не останавливались. Многие ехали в автомобилях.

Шли по лесам, по долам, останавливались в окрестностях сел Володарка, Калманка и т.д. Ночевали в палатках. Традиционной походной кухни не было. Выдавался только кипяток. Суровые условия сплотили пилигримов, придали самому путешествию особый ореол.

Палаточный лагерь Фото: Марина КОЧНЕВА

Палаточный лагерьФото: Марина КОЧНЕВА

- По милости Божьей сходил в Крестный ход нынче. Молился за ближних и дальних, за прихожан. Я думал изначально пройти один-два дня, потом неведомая сила заставила идти дальше в аскетический подвиг, - поделился впечатлениями священник Александр Микушин. - Чтобы понять, что в Крестном ходе происходит, надо молодым людям хотя бы километра три здесь пройти. И почувствовать Божью благодать. Даже маленькие желания Господь начинает слышать. Вот мне купаться захотелось, вечером остановились у озера, и все с радостью окунулись в воду, кому- то ягод захотелось - глядь, усыпанные заросли дикой смородины навстречу. Но не в этих мелочах дело - душа здесь больше чувствует, чудес, связанных с преображением человека много.

Дополнительные посты полиции

В самом Коробейниково шествие нынче встретили не только бодрящим звоном колоколов, но дополнительными постами полиции. Так, на выходе к святому источнику, к магазину полицейские преграждали путь всем пешим. Объясняли: « По особому распоряжению, паломников выпускать в село только на авто». В итоге некоторым паломникам приходилось пробираться к источнику огородами.

В продмаге, где выручку до сих пор считают на счетах, требовали надеть маску. Из забавных наблюдений у прилавка:

Покупательница-крестоходка: «Сколько с меня?»

Продавец: «666 рублей».

Покупательница (испуганно): « О нет, давайте возьму что-то еще, чтобы не было этой дьявольской цифры».

Привал верующих Фото: Марина КОЧНЕВА

Привал верующихФото: Марина КОЧНЕВА

«Нарушили запрет»

Между тем Роспотребнадзор уже направил информацию о самовольном крестном ходе губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в ведомстве считают, что организаторов шествия нужно привлечь к ответственности.

В ответ на запрос ИА «Банкфакс» в Роспотребнадзоре сообщили, что Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий был информирован о запрете проведения подобного рода мероприятий в период ковидных ограничений, однако православные это проигнорировали.

Также в ведомстве отмечают, что нарушение указа влечет за собой ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Санкции предусматривают штраф для должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

- Не могу понять логики, не складываются пазлы голове, - недоумевает священник Александр Микушин. - Мы ходили по свежему воздуху, по открытым пространствам. А в это же время в крупных супермаркетах гораздо большие толпы… Хочется пожелать сотрудникам Роспотребнадзора здоровья, счастья и благословения Божьего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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