2020-07-08T04:38:17+03:00
Общество

Алтайский суд не заступился за семью, которую выселяют из квартиры через 27 лет

Администрация Барнаула решила отправить на улицу даже несовершеннолетнюю горожанку.
Марина КОЧНЕВА
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Владимир НенашевВладимир НенашевФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Краевой суд не встал на защиту барнаульской семьи из четырех человек, которую выселяют из единственного жилья в 18 квадратов. Решение суда первой инстанции осталось в силе.

Напомним, речь идет о семье бывшего участкового Владимира Ненашева, прожившей в своей маленькой комнате более 27 лет. Тесную хрущевку без балкона администрация решила отобрать после того, как Ненашевы начали ее приватизировать.

Однокомнатная квартира главе семьи в свое время досталась как служебная, после увольнения его из органов начальство разрешило семье с маленьким ребенком в ней жить и дальше. А в 2001 начальник РОВД даже подписывал ходатайство на ее «расслужебливание». Но в администрации Железнодорожного района Ненашевым тогда отказали, сославшись на то, что не хватает трех месяцев до шестилетнего стажа службы в органах.

Когда в 2011 году Кирилл Ненашев поступил в колледж, родители решили прописать его у бабушки в деревне, чтобы молодой человек получил комнату в общежитии. И после этого началась дальнейшая неприятная история. Когда Кирилла решили вновь прописать (после того, как тот вернулся из армии), в прописке отказали из-за неопределенного статуса квартиры.

Решив определить, наконец, ее статус Владимир обратился к юристам агентства недвижимости, и те уверенно порекомендовали подать иск о признании права пользования жилья (в списке служебных маленькую квартиру на Исакова юристы не нашли).

Администрация города решила не отдавать так просто квадратные метры и подала встречный иск. В итоге Железнодорожный суд встал на сторону власти и вынес решение о выселении семьи. Даже несмотря на то, что дочь Елена была несовершеннолетней. Ненашевы пытались представить документы о том, что малоимущие, но в общий доход добавили стипендию Елены в колледже за хорошую учебу, в итоге получилось на полторы тысячи больше чем минимум. Неприкаянной семье до этого оставалась надежда, что после апелляции краевой суд отменит негуманное решение суда первой инстанции. Увы…

ИСТОЧНИК KP.RU

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