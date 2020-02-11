Барнаульскую семью выселяют из квартиры через 27 лет

История, о которой идет речь, развернулась вокруг комнатки в 18 квадратов на Черемушках. Бывший участковый Владимир Ненашев получил ее в 1993- м году как служебную. В маленькой хрущевке (в которой и балкона-то нет) у супругов Ненашевых выросли сын и дочь. Кирилл недавно пришел из армии, Елена учится в педагогическом колледже. И вот теперь по решению Железнодорожного суда семью должны выселить из единственного жилья без предоставления другого помещения.

На птичьих правах

- Все это время мы жили в этой комнатке на птичьих правах, - рассказал «Комсомолке» Владимир Ненашев. - В 1997 году, когда в милиции была чистка, я был уволен за превышение служебных полномочий. Виновным я себя не признал, кстати, коллеги по работе меня в этом поддерживали.

Несмотря на увольнение Владимира, семье, в которой только родился маленький ребенок, позволили остаться жить в их маленькой комнатке. А в 2001 году начальником РОВД даже было подписано ходатайство на ее «расслужебливаниие». Владимир Ненашев писал заявление в Железнодорожный отдел администрации о заключении договора социального найма и приватизации. Но ему отказали, даже не пригласив на заседание комиссии.

- Объяснили, что не хватило трех месяцев для шестилетнего стажа работы в органах, при котором не выселяют, - рассказывает Ненашев. – При этом коллеге, который проработал только три года в милиции квартиру «расслужебили» и разрешили приватизировать. Подход был странный и, видимо, выборочный…

«Пытаясь прописать сына, лишились всего»

Когда Кирилл поступил в педколледж (это было в 2011 году), родители прописали его у бабушки в селе, чтобы тот получил комнату в общежитии.

- По незнанию его выписал, - вздыхает теперь незадачливый отец .- После того, как сын пришел из армии, я попытался прописать его в квартиру обратно, но нет тут-то было. В прописке отказали, объяснив, что ордер утерян, а статус квартиры не определен.

Дальше история разворачивалась по самому плохому сценарию.

- Я обратился к юристам агентства недвижимости, - рассказывает Владимир Геннадьевич. - Они сделали запрос и оказалось, что наша квартира на Исакова в списке служебных не состоит. И юристы уверили меня, что нужно подать иск о признании права пользования. Но получилось, что я разбудил лихо…

Администрация города подала встречный иск. В результате по решению Железнодорожного суда семья Ненашевых должна оказаться на улице. При этом на суде не было органов опеки, а представитель прокуратуры (и это была женщина!) не стала защищать интересы несовершеннолетней Елены Ненашевой, а поддержала администрацию.

- Мы попытались предоставить документы о том, что малоимущие (тех не выселяют), но в общий доход добавили стипендию дочери за хорошую учебу, и у нас получилось на полторы тысячи больше чем минимум, - говорит глава семейства. - В итоге я не нахожу себе места. Вспоминается отец, который кончил самоубийством. Ладно бы меня наказали, а наказывают детей… Получается, что пытаясь прописать сына и официально узаконить проживание, в итоге мы лишились всего…

Комментарий юриста

«Статус жилья не определен »

По словам юриста Льва Кузнецова, защищающего интересы семьи Ненашевых, сегодня подана апелляционная жалоба в краевой суд на решение Железнодорожного районного суда.

- Основной момент: в свое время эта квартира не была надлежащим образом оформлена как служебная. Для этого нужно было отнести ее в специализированный фонд. В соответствии с постановлением 1989 года (действующего на момент получения Ненашевым квартиры), «жилое помещение включается в число служебных и исключается из него решением совета народных депутатов». А этого решения не было. Что важно – верховный суд в своих определениях неоднократно указывал на то, что в случае, когда ставится вопрос о выселении без предоставления жилья, служебный статус должен быть указан абсолютно точно. Если такой определенности нет, как в случае с Ненашевыми, то это служит основанием для отказа в иске о выселении. Но суд это проигнорировал и хладнокровно принял решение о выселении семьи. При этом на судебных заседаниях не было органов опеки, которые бы защитили интересы несовершеннолетней, а прокурор поддержала сторону муниципального хозяйства.

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