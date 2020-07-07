2020-07-07T11:25:28+03:00
Туризм

Алтай возглавил рейтинг мест, которые мечтают посетить россияне

Опрос жителей страны был проведен порталом стопкоронавирус.рф
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтай возглавил рейтинг мест, которые мечтают посетить россиянеАлтай возглавил рейтинг мест, которые мечтают посетить россиянеФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтай занял первую строчку в рейтинге мест, куда мечтают отправиться жители России. Вероятно, речь идет об Алтайском крае и Республике Алтай в целом. Опрос провели аналитики всероссийского портала стопкоронавирус.рф.

Голосования прошли 3 июля во Вконтакте и телеграм-канале портала, и по результатах обоих опросов Алтай лидировал. В исследовании, в целом, приняли участие свыше 15 тыс. человек. Каждый из участников мог выбрать несколько вариантов из предложенного списка мест России: Москва, Санкт-Петербург, Черное море, Алтай, Камчатка, Магадан, Якутия, Карелия, Северный Кавказ, другое.

- Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 подвигли многих россиян рассмотреть для летнего отпуска красивые уголки страны, в которых ранее не доводилось побывать. Больше всего голосов набрал Алтай (24-36%, в зависимости от площадки). По остальным локациям мнения подписчиков ВКонтакте и телеграме разделились, - говорится на портале.

Так, в соцсети Вконтакте кроме Алтая в тройку мест, о которых грезят большинство россиян, вошли Санкт-Петербург и Чёрное море (по 23%), а подписчики канала в мессенджере свое предпочтения отдали Камчатке (35%) и Карелии (28%).

Кстати, ранее по всей стране стартовала летняя программа авиаперелетов, по которой появились рейсы по новым направлениям для массового организованного туризма. В число таких регионов вошли Алтай, Калининградская область и Хакасия. По предложению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, туроператорам этих направлений могут компенсировать часть стоимости билетов.

Что касается именно Алтайского края, то по итогам прошлого года регион посетили около 2,2 млн туристов. Общее число туробъектов на территории края превысило 1 тысячу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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