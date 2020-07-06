2020-07-06T20:29:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 7 июля 2020: наказания за массовые мероприятия

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Барнауле на 7 июля
Анна СЕМИНА
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В регионе стремительно растет число инфицированныхВ регионе стремительно растет число инфицированныхФото: Олег УКЛАДОВ
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В последние пару дней в Алтайском крае отмечается заметный рывок в числе новых инфицированных коронавирусом. Так по данным на 7 июня положительный тест получили еще на 124 человека и общее количество зараженных составило 4538.

К сожалению, выздоровление идет не такими темпами. За минувшие сутки выписались из больниц всего 35 человек (общее число выздоровевших составило 3253). Скончались еще четыре пациента (общее – 104).

Данные на 23.00 6 июля 2020 (фото: yandex.ru/covid19/)

Данные на 23.00 6 июля 2020 (фото: yandex.ru/covid19/)

И тем не менее, в это время в регионе пусть медленно, но все же продолжают снимать ограничения. Однако распространяются они далеко не на все сферы деятельности. Некоторые заведения пользуются случаем и открывают свои двери, хотя не имеют на это законных оснований. Так в минувшие выходные сотни человек собрались на вечеринку в баре «XXXX» в районе озера Ая. Этот праздник наделал много шума: кадры, которые засняли гости на дискотеке показали даже по федеральным каналам. Такое не могло остаться не замеченным правоохранительными органами.

По информации «Бийского рабочего», 6 июля решением прокуратуры Алтайского края бар «ХХХХ» был закрыт и опечатан в присутствии главы района, представителей прокуратуры, МВД, а так же Роспотребнадзора.

Данные на 23.00 6 июля 2020 (фото: оперштаб)

Данные на 23.00 6 июля 2020 (фото: оперштаб)

Аналогичная проверка проходит по факту вечеринки на территории туристического комплекса «Империя туризма».

Однако под наказание Роспотребнадзора также могут попасть и участники крестного хода. В ведомстве посчитали, что организаторов шествия необходимо привлечь к ответственности. Якобы это также относится к массовым мероприятиям, которые запрещены. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам – до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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