День Ивана Купалы 2020: где покупаться в Барнауле

Официально в Алтайском крае не работает пока ни один пляж и ни один открытый бассейн. Однако июльский зной заставляет людей закрыть глаза на все запреты и занырнуть в прохладную водичку. При этом администраторы парков, где находятся бассейны, в свою очередь закрывают на это глаза, говоря: «Люди сами принимают решение, мы не можем их сдержать».

В Иван Купала сам праздник велит окунуться в водоем. Сегодня мы рассказываем, где купаются барнаульцы.

Городской пляж

Правобережный тракт, 10

Хоть пляж и официально закрыт, на нем с начала лета отдыхают толпы народа. Там уже поставили спасательную вышку (правда, спасателей на ней нет), есть кабинки для переодевания, кафе, продают шашлыки. Кстати, табличку, на которой было написано, что пляж не работает, убрали.

Часы работы: с 10.00 до 21.00. Горожане могут доехать до пляжа на маршрутном автобусе №101, который отходит от площади Баварина около Речного вокзала.

Пляж «Водный мир»

Правобережный тракт, 39

Не меньше людей и на втором, уже коммерческом городском пляже «Водный мир». На территории есть лежаки, зонты с лавочками, питьевая вода, туалеты, душевые и раздевалки. Все это посетителям предоставляется бесплатно.

Часы работы: с 10.00 до 21.00.

Вход: взрослые – 100 руб., дети до 10 лет – бесплатно.

Планета Q

Пос. Борзовая заимка, ул. Байкальская, 47

Развлекательный комплекс «Планета Q» официально открылся 27 июня. В первый же день не хватило шезлонгов на всех отдыхающих, на огромном грузовике привезли дополнительные. Их поставили на расстоянии два метра друг от друга.

В комплексе открылись два новых детских бассейна с морской водой. Администрация комплекса рекомендуем посетителям соблюдать дистанцию два метра и носить средства индивидуальной защиты.

Часы работы: с 10.00 до 22.00

Вход: 600 руб. для взрослых, для детей до трех лет – бесплатно, с 3 до 14 лет – 300 руб.

«Пляж в Парке»

Энтузиастов 12В

Пляж в Парке спорта Алексей Смертина объявил о своем открытии в конце июня. Для посетителей предлагают огромный бассейн, бодрящие напитки, игры в волейбол и вкусную еду в кафе-барах.

Часы работы: с 10.00 до 21.00.

Вход: взрослый билет – 500 руб., детский – 250 руб.

Парк-отель «Чайка»

Пос. Борзовая заимка, Пионерская долина, 4

В парке-отеле «Чайка» гостей приглашают купаться, загорать, пить вкусные прохладные коктейли и вкушать блюда ресторана на вынос.

Часы работы: с 10.00 до 20.00

Вход:

Взрослый билет: будние дни – 300 руб., выходные – 500 руб.

Детский билет: будние – 200 руб., выходные – 300 руб.

В главном управлении МЧС по Алтайскому краю напоминают, что нельзя купать в запрещенных местах. Это может привести к несчастным случаям.

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