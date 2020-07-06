2020-07-06T10:53:06+03:00
Общество

На восстановление сожженной под Белухой часовни начали сбор денег

В поджоге культового объекта подозревают местного сатаниста
Иван ОЛЕКСЮК
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Часовня Михаила Архангела у Белухи. Фото: Иван КостюкЧасовня Михаила Архангела у Белухи. Фото: Иван Костюк
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В Республике Алтай объявили сбор средств на восстановление сожженной часовни Святого Михаила Архангела, которая находилась у подножья высочайшего пика Сибири – горы Белухи, находящейся на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Объявление опубликовала местная православная организация.

Напомним, пожар случился 13 июня. Под подозрение попал местный сатанист, у которого уже были стычки с местными жителями из-за порчи мостов, а также неадекватного поведения. В частности, его обвиняли в том, что он, оказывая услуги проводника, бросал людей на тропе. Сейчас делом занимается полиция. Рассказывать о ходе расследования в ведомстве отказались.

Сбор средств

Сбор средств

Восстановление часовни будет происходить при поддержке правительства региона. Сейчас ведется разработка проекта - церковь восстановит архитектор Кирилл Хромов, по проекту которого эта часовня была построена в начале 2000-х. Часть затрат возьмет на себя правительство, стоимость объекта пока не называется. Об этом рассказали в региональном министерстве природных ресурсов, экологии и туризма.

Остается неясным вопрос с выделением земли – сгоревшая часовня находилась на территории природного парка «Белуха». Как пояснили в дирекции, земля выделена под нее не была.

- Никто даже в районную администрацию не обращался, проект не согласовывали. В случае восстановления часовни на этом же месте необходимо будет согласовать этот проект, - сообщили в парке.

Не исключено, что культовый объект перенесут поближе к спасателям, которые смогут присматривать за ней. Ранее уборку внутри помещения осуществляли добровольцы.

Есть мнение, что строить по тому же проекту не самое правильное решение. Надежнее будет построить новую часовню из камня. В трех километрах от долины есть залежи минералов, которые могли бы послужить строительным материалом

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Сам себя мужчина, которого местные жители подозревают в поджоге, называет шаманом. На его странице в социальных сетях одни из последних постов про кровь и то, что он собирается принести ее к «Алтарю Матери». Не исключено, что речь идет о горе Белухе (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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