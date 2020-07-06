2020-07-06T10:53:06+03:00
Дом. Семья

Топ-4 «ловушек» для косуль: откуда жителям Алтая приходилось вызволять животных

Попадая в западню, животные часто не могут справиться сами
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Юрий Алейников с найденной в своем огороде косулей.Юрий Алейников с найденной в своем огороде косулей.
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Лето 2020 года стало настоящей западней для косуль. Животные часто стали выходить к людям – но это полбеды. Нередко они попадают в переделки, из которых с помощью людей не выбраться. «Комсомолка» составила топ самых запоминающихся случаях спасения косуль этим летом на Алтае.

Скалистый капкан

Одна из последних историй с косулями произошла в начале июня 2020 года. В Алтайском заповеднике возле водопада Киште в скалистый капкан попал самец косули. На одном из склонов, спускающихся к озеру, обрушилась рыхлая порода. Возможно, это стало причиной того, что зверь попал в каменную ловушку. Его заметили сотрудники заповедника.

Вообще, косули неплохо плавают, и животное могло бы спокойно спуститься в озеро. Но этот зверь испугался и никак не мог уйти со скалистого пятачка. Сотрудники заповедника помогли ему решиться – оттеснили самца к берегу, в озеро. Проплыв небольшое расстояние, он выскочил на удобный «прилавок» и скрылся в прибрежных кустах.

За несколько минут до шторма

А вот другая косуля не побоялась воды и поплыла по Телецкому озеру. Ее заметили туристы, которые направлялись в залив Колдор. Зверь отплыл на 300 метров от берега, а до следующего было еще почти три километра. Инструктор Вадим Климов заподозрил, что надвигается шторм, а косуля собирается плыть поперек озера, и ей еще очень далеко, да и к тому же на том берегу «водятся» охотники.

Климов решил развернуть животное. Лодка с туристами осторожно подплыла к косуле, та развернулась и направилась к берегу. Через пять минут она уже стояла на земле. А еще через 15 начался шторм – в нем животное точно бы утонуло.

Непроходимые заборы

Еще одна косуля в марте этого года застряла в заборе на площади Баварина в Барнауле. Тогда для спасения животного пришлось вызывать спасателей МЧС. Тогда животному помогли выбраться и отвезли в клинику, а после дали самцу имя – Степа.

В конце июня от ограды пострадала косуля в алтайском селе Родино. Ранним утром ее нашел в своем огороде хозяин дома Юрий Алейников. Видимо, животное неудачно перепрыгнуло через забор и получило травму позвоночника. Юрий на время приютил косулю, пока она не поправится, а затем ее вернут в дикую природу или выделят местечко в местном зоопарке, если ее здоровье до конца не восстановится.

Мешок браконьеров

В марте молодая косуля случайно забрела в поселок Бельмесево. Тут ей не повезло с людьми – на нее напали местные жители с ножами и нанесли ей несколько ранений в шею. Животное отбили охотинспекторы и передали ее в организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». Там самца благополучно прооперировали и назвали Семой.

Теперь Сема вместе со Степой, который застрял в заборе на Речном вокзале, прекрасно себя чувствуют и живут на страусиной ферме во Власихе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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