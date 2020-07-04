2020-07-04T17:19:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 5 июля 2020: новый ковидный госпиталь, рост числа заболевших и выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 5 июля 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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Медики.Медики.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки в Барнауле выявили 64 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом в Алтайском крае прирост заболевших COVID-19 составил 92 человека. Общее число зараженных составляет 4299, сообщает региональный оперштаб.

Новые случаи инфицирования выявили среди жителей Барнаула – 64, Кулундинского района – 10, Тальменского района – 9, Ребрихинского района – 2, Славгорода – 2, Заринска, Новоалтайска, Первомайского, Алейского, Баевского районов – по одному человеку.

Данные на 23 часа 4 июля 2020 года (фото: yandex.ru/covid19)

Данные на 23 часа 4 июля 2020 года (фото: yandex.ru/covid19)

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 4299 человек, в том числе 427 детей. Тяжелобольных – 73, на аппарате ИВЛ – 26. Всего выздоровело – 3175 (2859 взрослых и 316 детей). За прошедшие сутки из больниц выписали 108 человек (взрослые – 93, дети – 15).

К сожалению, за сутки скончалось 4 человека с коронавирусом: 2 - от COVID-19, 2 - иные причины смерти. За весь период пандемии в крае умерли 97 взрослых, в том числе 42 случая от COVID-19, 52 – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Статистика на 23 часа 4 июля 2020 года (фото: минздрав АК)

Статистика на 23 часа 4 июля 2020 года (фото: минздрав АК)

Ковидный госпиталь на базе больницы

В Барнауле горбольница №12 работает в качестве ковидного госпиталя, пишет “Толк” со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

Для пациентов медучреждения развернули 213 коек, из которых 200 подключены к кислороду, а шесть – реанимационные места.

Больница продолжит принимать пациентов с пневмонией, однако поток будет разделен. Людей с COVID-19 будут отправлять на верхние этажи, а больных с пневмонией разместят на втором и третьем этажах медучреждения.

Отметим, что числа заболевших COVID-19 в регионе 2150 человек – жители Барнаула, 2149 – других территорий Алтайского края.

По данным на 4 июля, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1322 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 209 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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