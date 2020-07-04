2020-07-04T06:18:45+03:00
Общество

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек” с горнолыжным кластером

Предполагается, что детский лагерь сможет принимать в год 40 тыс. детей
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”.В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
Изменить размер текста:

На территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае планируют сделать круглогодичный детский лагерь. Предполагается, что ежегодно он сможет принимать 40 тыс. детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

3 июля министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов провели встречу в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь». Участники обсудили потенциал комплексного развития этой территории, в том числе создание круглогодичного оздоровительного детского лагеря.

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

– Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны сюда, на Алтай, «Артек» переезжал, здесь размещался. И вообще это центр земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект создания такого образовательного центра. То, что дети будут отдыхать, - это отлично, но это не наш профиль. А то, что это образование, – нам этим заниматься интересно. И это совмещенная услуга по оздоровлению детей, по их досугу, – сказал Игорь Шувалов.

Первый сибирский всероссийский лагерь сможет принять за смену более 2 тыс. детей в возрасте от 7 до 17 лет (до 40 тысяч детей в год). Также планируют создание горнолыжного детского кластера, проведение тематических образовательных смен. 80% путевок для детей из России будет распределяться по итогам конкурсного отбора, а оставшиеся 20% ребят приедут из других стран.

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Образовательную деятельность детского лагеря организуют по пяти основным направлениям: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что у региона есть весь необходимый потенциал для создания первоклассного центра детского отдыха.

– Участие здесь заинтересованных компаний, коллег из ВЭБ и группы компаний «Просвещение» являют собой одну из лучших практик государственно-частного партнерства и вовлечение бизнеса в социальные вопросы развития и поддержки инфраструктуры для детского отдыха, – заявил министр.

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко отметил, что власти региона уже достаточно давно работают по реализации идеи создания круглогодичного образовательного центра. Для лагеря уже отвели земельный участок, создали необходимую инженерную инфраструктуру.

– Если этот проект получит старт и будет развиваться, то это разговор на десятилетия, на многие годы вперед. Надо создать понятные условия, для того чтобы большие инвестиции, которые сюда будут сделаны, чувствовали себя спокойно и гарантированно, и это наша миссия, – подчеркнул глава Алтайского края.

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Предварительная оценка инвестиций в создание лагеря и горнолыжного кластера составляет 25,7 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктор Томенко вышел из самоизоляции

Он отправился в рабочую поездку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отдохнуть две недели в Крыму за 100 тысяч. Это реально?!
Семейная экспедиция спецкора «КП» Дмитрия Стешина, заброшенная в Крым, развязала свой «кошелек», пересчитала оставшиеся «медяки» и поняла – пора собираться домой. Мы работали/отдыхали в Крыму с 23 июня. И потратили... Впрочем — читайте сами [Часть 4]
Новости 24
Жителя Новоалтайска обвиняют в убийстве приятеля
В Барнауле пропал 66-летний мужчина
В Алтайском крае женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком
Сибиряк умер после удара бутылкой по голове
Виктор Томенко вышел из самоизоляции
В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры
Барнаульские футболисты «Динамо» готовятся к новому сезону
В Барнауле месяц нельзя будет ездить по улице Попова
Обвиняемого во взятке бывшего алтайского замминистра Голубцова посадили под домашний арест
В Алтайском крае отменили курортный сбор на весь 2020 год
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 3 июля 2020 года составило 3067
На проспекте Красноармейском в Барнауле перестанут ходить трамваи из-за ремонта
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 3 июля 2020 года составило 93
Пост вице-мэра Барнаула займет гендиректор строительной компании
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 3 июля 2020 года составило 4207
Бийский олеумный завод слился с другим предприятием
На Телецком озере обнаружили труп
Барнаул не удостоился звания «Город трудовой доблести»
В Барнауле мотоциклист сбил насмерть мужчину на пешеходнике
У 5% барнаульцев обнаружили антитела к коронавирусу