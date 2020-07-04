В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек” с горнолыжным кластером
На территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае планируют сделать круглогодичный детский лагерь. Предполагается, что ежегодно он сможет принимать 40 тыс. детей, сообщает пресс-служба правительства региона.
3 июля министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов провели встречу в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь». Участники обсудили потенциал комплексного развития этой территории, в том числе создание круглогодичного оздоровительного детского лагеря.
– Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны сюда, на Алтай, «Артек» переезжал, здесь размещался. И вообще это центр земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект создания такого образовательного центра. То, что дети будут отдыхать, - это отлично, но это не наш профиль. А то, что это образование, – нам этим заниматься интересно. И это совмещенная услуга по оздоровлению детей, по их досугу, – сказал Игорь Шувалов.
Первый сибирский всероссийский лагерь сможет принять за смену более 2 тыс. детей в возрасте от 7 до 17 лет (до 40 тысяч детей в год). Также планируют создание горнолыжного детского кластера, проведение тематических образовательных смен. 80% путевок для детей из России будет распределяться по итогам конкурсного отбора, а оставшиеся 20% ребят приедут из других стран.
Образовательную деятельность детского лагеря организуют по пяти основным направлениям: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что у региона есть весь необходимый потенциал для создания первоклассного центра детского отдыха.
– Участие здесь заинтересованных компаний, коллег из ВЭБ и группы компаний «Просвещение» являют собой одну из лучших практик государственно-частного партнерства и вовлечение бизнеса в социальные вопросы развития и поддержки инфраструктуры для детского отдыха, – заявил министр.
Губернатор Виктор Томенко отметил, что власти региона уже достаточно давно работают по реализации идеи создания круглогодичного образовательного центра. Для лагеря уже отвели земельный участок, создали необходимую инженерную инфраструктуру.
– Если этот проект получит старт и будет развиваться, то это разговор на десятилетия, на многие годы вперед. Надо создать понятные условия, для того чтобы большие инвестиции, которые сюда будут сделаны, чувствовали себя спокойно и гарантированно, и это наша миссия, – подчеркнул глава Алтайского края.
Предварительная оценка инвестиций в создание лагеря и горнолыжного кластера составляет 25,7 млрд рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU