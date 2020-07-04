В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек” с горнолыжным кластером

На территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае планируют сделать круглогодичный детский лагерь. Предполагается, что ежегодно он сможет принимать 40 тыс. детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

3 июля министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов провели встречу в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь». Участники обсудили потенциал комплексного развития этой территории, в том числе создание круглогодичного оздоровительного детского лагеря.

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

– Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны сюда, на Алтай, «Артек» переезжал, здесь размещался. И вообще это центр земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект создания такого образовательного центра. То, что дети будут отдыхать, - это отлично, но это не наш профиль. А то, что это образование, – нам этим заниматься интересно. И это совмещенная услуга по оздоровлению детей, по их досугу, – сказал Игорь Шувалов.

Первый сибирский всероссийский лагерь сможет принять за смену более 2 тыс. детей в возрасте от 7 до 17 лет (до 40 тысяч детей в год). Также планируют создание горнолыжного детского кластера, проведение тематических образовательных смен. 80% путевок для детей из России будет распределяться по итогам конкурсного отбора, а оставшиеся 20% ребят приедут из других стран.

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Образовательную деятельность детского лагеря организуют по пяти основным направлениям: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что у региона есть весь необходимый потенциал для создания первоклассного центра детского отдыха.

– Участие здесь заинтересованных компаний, коллег из ВЭБ и группы компаний «Просвещение» являют собой одну из лучших практик государственно-частного партнерства и вовлечение бизнеса в социальные вопросы развития и поддержки инфраструктуры для детского отдыха, – заявил министр.

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко отметил, что власти региона уже достаточно давно работают по реализации идеи создания круглогодичного образовательного центра. Для лагеря уже отвели земельный участок, создали необходимую инженерную инфраструктуру.

– Если этот проект получит старт и будет развиваться, то это разговор на десятилетия, на многие годы вперед. Надо создать понятные условия, для того чтобы большие инвестиции, которые сюда будут сделаны, чувствовали себя спокойно и гарантированно, и это наша миссия, – подчеркнул глава Алтайского края.

В Алтайском крае может появиться сибирский “Артек”.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Предварительная оценка инвестиций в создание лагеря и горнолыжного кластера составляет 25,7 млрд рублей.

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