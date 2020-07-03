Какие цены на обучение выставили алтайские вузы

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало университетам не повышать цены в 2020 году на обучение в вузах из-за пандемии коронавируса и оставить их на уровне прошлого года. Во сколько нынешней абитуре обойдется высшее образование в алтайских вузах – в материале «Комсомольской правды».

Алтайский государственный университет

Абитуриентам классического вуза за год обучения придется заплатить порядка 100 тыс. рублей. Дороже всего учиться деятелям искусства. За музыкально-инструментальное творчество, дизайн костюма и текстиля и народные промыслы нужно отдать 190200 рублей.

– Во-первых, на этих специальностях многие занятия проходят не в группе, а индивидуально с каждым студентом. Во-вторых, в стоимость входит приобретение инструментов, они очень дорогие, – так объяснили высокую цену в пресс-центре вуза.

Дешевле всего обучение обойдется будущим историкам, математикам, лингвистам и религиоведам, социологам и конфликтологам – по 97630 рублей в год.

АлтГТУ

Даже в техническом вузе самая дорогая специальность – творческая, и здесь по-прежнему лидирует дизайн. Получить эту специальность можно за 182500 рублей в год. А вот «экономическое» направление оправдывает свое название. По специальностям экономика, менеджмент, государственное управление, бизнес-информатика и экономическая безопасность обучение составляет 93500 рублей.

Аграрный

В аграрном вузе также самый недорогой профиль – это экономика и менеджмент, за нее требуют 103 тыс. рублей в год. Дороже всего изучать землеустройство и кадастры – кошелек опустеет на 150 тыс. рублей. В среднем учеба в сельскохозяйственном университете обойдется в 119 тыс. рублей.

Медицинский

К стоматологу не только дорого ходить, но и учиться на него. В Алтайском государственном медицинском университете эта специальность остается неизменно самой дорогой – 185 тыс. рублей за год. А вот меньше всего счет в банке пострадает от исследования души человека – клиническую психологию предлагают за 103 тыс. рублей.

Институт культуры

В «кульке» петь, танцевать заниматься дизайном и народными промыслами обойдется в 186745 руб. А другие профили стоят в два раза меньше – по 95069 руб.

Педагогический

Если пройтись по педагогическим специальностям, то выясняется, что дороже всего выучиться на физрука. Физкультурно-спортивное образование стоит 143 200 руб. Минимальная сумма обучения в педе составляет 97600 руб. За такую цену учат на гида-переводчика, учителей истории математики и др.

В связи с распространением коронавируса прием документов в вузы проходит только в дистанционном формате.

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