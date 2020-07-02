Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 июля 2020: число выздоровевших превысило 3 тысячи

За минувшие сутки в Барнауле выявили 18 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом в Алтайском крае прирост заболевших COVID-19 составил 75 человек. При этом число выздоровевших перевалило за 3 тысячи, сообщает региональный оперштаб.

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали: Барнаул – 18 человек, Бийск – 15, Рубцовск – 9, Новоалтайск – 8, Павловский район – 4, Зональный район – 3, Первомайский район – 3, Михайловский район – 2, Смоленский район – 2, Тальменский район – 2, Белокуриха, Заринск, Быстроистокский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Солонешенский, Баевский районы – по одному человеку.

Статистика на 23 часа 2 июля 2020 года (фото: yandex.ru/covid19)

К счастью, за минувшие сутки выросло и количество выздоровевших. Их число увеличилось еще на 39 человек и составило 3009. При этом не стоит на месте и число зараженных COVID-19, их в крае уже 4134. Из них 2054 человек – жители Барнаула, 2080 – других территорий Алтайского края:

Кроме того, за сутки скончалось 5 человек с коронавирусом: 3 - от COVID-19, 2 - иные причины смерти. Всего за весь период пандемии в Алтайском крае умерли 86 взрослых, в том числе 39 случаев от COVID-19, 44 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Данные на 23 часа 2 июля 2020 года (фото: оперштаб АК)

Из всех выявленных случаев: 151 случай – завозные, (2 – из-за рубежа). 2549 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 541 – у больных внебольничной пневмонией, 1220 – у заболевших ОРВИ, в 2373 случаях – бессимптомное течение.

По данным на 2 июля, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1061 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 200 тыс. человек.

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