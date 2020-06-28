2020-06-28T09:30:52+03:00
Происшествия

Моторка с четырьмя людьми перевернулась в мистическом месте на Алтае

Здесь частенько происходят трагические случаи
Анна СЕМИНА
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Саму лодку нашли в 10 км от места опрокидыванияСаму лодку нашли в 10 км от места опрокидыванияФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
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В субботу, 27 июня, в Республике Алтай произошла трагедия на воде: на Бие перевернулась моторная лодка в которой находились четыре человека.

Все произошло в селе Турочак Турочакского района. В лодке были четыре человека – это хозяин плавсредства и местная семья – муж с женой и их 25-летняя дочь. Только одному из них удалось выплыть и выбраться на берег – это был сам лодочник, а вот семью унесло вниз по течению.

- Лодка перевернулась в районе «Камня любви», место известно трагическими происшествиями гибели людей. В настоящее время ведутся поиски пропавших, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

В поисковой операции задействованы: силы и средства пожарно-спасательной части №6 села Турочак – пять человек, они на лодке ведут поиск по акватории реки, инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Республике Алтай, сотрудники МВД, и органов местного самоуправления.

Известно, что в десяти километрах вниз по течению была обнаружена лодка. В селе Удаловка староста организовал наблюдательный пост. Также к поискам подключились жители Дмитриевки и Турочака.

Отметим, это место – «Камень любви» - действительно имеет дурную славу, даже несмотря на такое красивое название. Так в мае 2013 году во время прогулки поскользнулась и упала в воду школьница. Ей на помощь бросился 15-летний подросток. Однако он также стал тонуть. Уже к нему на подмогу кинулся 14-летний мальчик. Ему удалось спасти друга. После этого он вновь нырнул, чтобы достать девочку, но их унесло течением далеко от берега. Друзья просто со стороны наблюдали, как тонут их знакомые и ничем не могли помочь.

Даже несмотря на подобные события, «Камень любви» продолжает оставаться излюбленной достопримечательностью, как среди туристов, так и среди местных жителей. Сюда приходят влюбленные, молодожены проводят фотосессии, а выпускники встречают новую взрослую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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