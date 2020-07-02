В Барнауле открыли парки, но аттракционы пока что не работают

Со 2 июля барнаульские парки открыли свои двери для посетителей. Пока жители города могут в них только гулять. Кататься на аттракционах все еще запрещено из-за риска распространения коронавируса.

Центральный парк

В парке культуры и отдыха «Центральный» барнаульцам предлагают дышать свежим воздухом и наслаждаться пением птиц. Специально, чтобы не заглушать пернатых, там не будут включать музыку. Во время прогулки можно полакомиться мороженым, кукурузой или сладкой ватой. При этом всем надо соблюдать масочный режим и держаться от других подальше – на дистанции.

Аттракционы пока «сидят на карантине», но работает летняя веранда.

Время работы: с 10.00 до 21.00.

Арлекино

«Арлекино» предлагает чуть больше. Там заработали три семейных кафе под открытым небом и две веранды. В меню – все те же «вкусняшки». Аттракционы обещают запустить сразу же после разрешения губернатора, но уже открыли предварительную продажу билетов.

Время работы: с 12.00 до 20.00.

Лесная сказка

Как и в других парках, в «Лесной сказке» пока запрещено ловить адреналин на аттракционах, но тут ведь есть кое-что и поинтереснее – зоопарк. Он начал работать еще с 8 июня.

Время работы: с 10.00 до 21.00

Солнечный ветер

В «Солнечном ветре» отдыхающим предлагают испробовать вкусные блюда на летней веранде и угоститься освежающими напитками. Посетители могут прогуляться по аллеям, изучить арт-объекты и сделать снимки в фотозонах.

Время работы: с 12.00 до 20.00.

Напомним, в июне арендаторы и работники парков Алтайского края опубликовали петицию, адресованную губернатору региона Виктору Томенко, Минкульту и Минздраву России. Они просили разрешить им работать, ведь для многих – это единственный источник дохода. Петицию подписали более 700 человек.

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