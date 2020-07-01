Таксист обокрал жительницу Индонезии, которая приехала на учебу в Барнаул

В Барнауле таксист нашел на заднем сиденье кошелек, который оставила иностранка и потратил часть денег. Вскоре полицейские установили личность мужчины.

Как рассказала «Комсомольской Правде» старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Фомина, все произошло еще 1 января.

Судом установлено, что в новый 2020 год гражданка Индонезии вызвала такси, чтобы добраться с площади Сахарова в Барнауле до своего дома. Ранее девушка приехала в краевую столицу на учебу.

Вечером 1 января иностранка обнаружила пропажу кошелька, в котором находились все ее сбережения. Девушка долгое время копила деньги на учебу, проживание и питание. Потерпевшая сразу же позвонила водителю такси, но тот заявил, что в автомобиле никакого кошелька нет.

Вскоре выяснилось, что таксист обнаружил на заднем сиденье чужой кошелек еще до звонка потерпевшей. Мужчина проверил его содержимое, увидел иностранную валюту, рубли, банковские карты с пин-кодом и быстро понял, что кошелек с деньгами оставила иностранка, которую он подвозил. Недолго думая, таксист быстро пошел в банкомат, где ввел пин-код и снял с карты все оставшиеся деньги

Однако мужчина радовался недолго, полицейские вышли на него по «горячим следам». Во время личного досмотра у таксиста нашли и изъяли похищенный кошелек с иностранной валютой. Оказалось, что другие деньги мужчина уже успел потратить. Общая сумма ущерба составила более 129 тыс. рублей.

Барнаульца признали виновным и осудили за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Таксисту назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Ущерб по делу не возмещен.

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