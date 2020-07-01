Финишная прямая: в Алтайском крае проходит заключительный день голосования

Сегодня, 1 июля, в Алтайском крае проходит заключительный день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. С 8 утра по всему региону работают 1779 избирательных участков. В краевом избиркоме уверяют – голосовать безопасно, во время процедуры соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.

Меры профилактики на участках

Еще никогда голосование не было настолько стерильным. Антибактериальные процедуры начинаются уже на входе. Избиратель должен «прилипнуть» к дезинфицирующему коврику. Он многослойный, верхнее покрытие снимают по мере загрязнения. Голосующему предлагают маску, перчатки, антибактериальную салфетку и индивидуальную ручку, которую потом можно забрать себе на память.

Бесконтактным термометром всем измеряют температуру, а руки обрабатывают антисептиком. Уже после избиратель идет регистрироваться. Паспорт просят показать на расстоянии – никаких контактов. Все члены избирательных комиссий также обязаны носить средства индивидуальной защиты.

Все члены комиссий обеспечены средствами индивидуальной зашиты.Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще одна особенность – отсутствие шторки в кабинках, чтобы люди не брались за нее постоянно руками. При этом ширмы поставлены так, чтобы тайна голосования полностью соблюдалась.

– Сейчас на участке все безопасно, сам лично голосовал на избирательном пункте №225. Все очень ответственно относятся ко всем мерам. Я надеюсь, что люди придут и отдадут свой голос», – рассказал Денис Губин, заместитель председателя правительства Алтайского края во время онлайн-брифинга 1 июля.

Последний шанс проголосовать дома

1 июля жители Алтайского края до 17:00 часов еще могут подать заявление о том, чтобы проголосовать на дому. В этот раз такой возможность могут воспользоваться не только маломобильные граждане, как это было раньше, а все, кто по какой-либо причине не может прийти на участок.

К избирателю домой выезжают члены комиссии вместе с наблюдателем. По пути они обрабатывают антисептиком все поверхности, к которым прикасаются – домофон, дверные ручки, кнопки лифта и т.д. На дверь голосующего вешают индивидуальный пакет, в котором находится бюллетень, перчатки, маска и одноразовая ручка. Избиратель уходит заполнить бюллетень домой, а по возвращении опускает бланк в ящик, поставленный перед его дверью.

По заявлению жители края голосовали на дому.Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам председателя краевой избирательной комиссии Ирины Акимовой, члены комиссий, которые выезжают на надомное голосование, были протестированы на коронавирус.

– Всего обследовано 37 % членов избирательных комиссий Алтайского края были протестированы на коронавирус, это более 5500 человек. И более 550 обследованы методом ПЦР-диагностики – это - те, кто заходит в дома престарелых, дома-интернаты и другие закрытые помещения. Все члены комиссии, которые были в этих учреждениях, были здоровы», – рассказала Лариса Зубова, начальник отдела надзора за гигиеной труда краевого Роспотребнадзора.

Без очередей

По данным на конец дня 30 июня в Алтайском крае проголосовали уже свыше 672 тысячи избирателей, это 37,6% от общего числа.

Голосование по поправкам началось еще 25 июня в разных формах: на стационарных участках, на придомовых пунктах и на дому. За счет недельного разбега удалось избежать столпотворения на участках.

Избирательные пункты работают до 20:00. По вопросам проведения голосования можно позвонить на горячую линию избирательной комиссии и общественной палаты Алтайского края. Телефон: (3852) 36-30-62.

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