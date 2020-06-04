2020-06-04T13:32:34+03:00
Общество

Как в Алтайском крае пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Проголосовать смогут все без исключения, включая заболевших коронавирусом
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Владимир Путин объявил 1 июля выходным днем.Владимир Путин объявил 1 июля выходным днем.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Голосование по поправкам в Конституцию в Алтайском крае пройдет 1 июля, несмотря на то, что эпидситуция в регионе пока не улучшается. О том, как обезопасят избирателей от заражения коронавирусом, рассказала Ирина Акимова, председатель краевой избирательной комиссии.

Голосовать будут на улице?

Голосование, как и обычно, проведут, в помещениях. Но, чтобы избежать столпотворения, в избиркоме ищут и другие варианты.

– Продумывается возможность голосования вне помещения стационарного участка – с использованием придомовых территорий, мобильных палаток или иных форматов, – рассказала Ирина Акимова.

На избирательных участках проведут дезинфекцию зданий и территорий рядом с ними, поставят защитный экран работникам комиссий, каждый обязан будет надеть маску. Также все члены избирательной комиссии пройдут тест на коронавирус.

Каждому – по маске и персональной ручке

Каждому избирателю, помимо бюллетеня выдадут маску, перчатки и ручку.

– Наш избиратель должен понимать, что его участие в голосовании максимально безопасно, – утверждает Акимова.

На проведение референдума Алтайскому краю выделили 261 млн 323 тыс 600 рублей, но большая часть этих расходов уйдет на зарплату членам избркома. Дезинфицирующие средства, маски, перчатки будут покупать на другие деньги из федерального и регионального бюджетов.

Карантин голосованию не помеха

Правом проголосовать обладает каждый гражданин России, достигший 18-ти лет. Ни заболевание коронавирусом, ни самоизоляция не могут быть поводом для отказа в этой возможности.

– Всегда были избиратели, которые встречали день голосования в больнице или дома в плохом состоянии здоровья, – обратила внимание Ирина Акимова.

В этом году участковые комиссии по требованиям Роспотребнадзора будут взаимодействовать с голосующими максимально бесконтактно. Если человек желает проголосовать на дому, нужно подать заявление через портал «Госуслуги».

Дистанционного голосования на Алтае не будет

В мае Владимир Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании. Его применение зависит от технологических возможностей региона. В Алтайском крае пока с этим проблемы.

– Внесу нотку огорчения для жителей Алтайского края – дистанционное электронный формат при проведении общероссийского голосования применяться не будет, – сказала председатель избиркома.

Без хлеба и зрелищ

Концертов и угощений на участках в этом году не будет. Привлекать избирателей будут только онлайн.

Проголосовать за или против поправок в Конституцию можно будет 1 июля с 8.00 до 20.00 часов в участке по месту прописки. Тем, кто хочет проголосовать в другом месте или дома, необходимо подать заявление на портале «Госуслуги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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