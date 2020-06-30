2020-06-30T04:22:20+03:00
Общество

Аномальная жара обрушится на Алтайский край

В четверг возможны дожди
САНТАЛОВ Константин
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Лето. Жара.Лето. Жара.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение: с 30 июня по 5 июля местами ожидается аномально жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит +30...+36 градусов. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой” рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Кроме того, в регионе с 30 июня по 3 июля в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

- На территорию Алтайского края будет поступать жаркий воздух из районов Средней Азии. В дневные часы температура повысится в основном по западным и южным районам до+30 градусов и выше. Так как в течение пяти дней максимальная температура воздуха будет повышаться до этих значений, это будет считаться аномально жаркой погодой,- рассказала Людмила Сырых.

Погода во вторник 30 июня

Днем 30 июня в регионе будет +27...+32 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле днем 30 июня столбик термометра поднимется до отметки +27...+29 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Погода в среду 1 июля

Ночью 1 июля в регионе температура воздуха составит +14...+19 градусов, в предгорных районах местами до +9 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +15...+17 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем 1 июля июня в Алтайском крае воздух прогреется до +30...+35 градусов, местами в восточных и предгорных районах +24...+29 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 14-19 м/с.

В Барнауле днем в среду температура воздуха составит +28...+30 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Погода в четверг 2 июля

Ночью 2 июля в регионе температура воздуха составит +14...+19 градусов, в предгорных районах местами до +9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В краевой столице ночью будет +14...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Днем 2 июля в Алтайском крае воздух прогреется до +30...+35 градусов, местами в восточных и предгорных районах +24...+29 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +28...+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Отметим, что спад жары ожидается в начале следующей недели. При этом все равно будет по-летнему тепло. В дневные часы температура воздуха будет колебаться от +17 до +24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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