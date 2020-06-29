2020-06-29T12:42:50+03:00
Общество

Покупатели обнаружили в магазине «Мария-Ра» хлеб с плесенью

Срок годности некоторых уже составил пять дней
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Хлеб с плесеньюХлеб с плесенью
Изменить размер текста:

Житель Барнаула, пришедший за свежим хлебом в супермаркет «Марии-Ра», был удивлен тем, что так и не смог купить батон – практически вся продукция была испорчена.

Инцидент произошел в магазине на Змеиногорском тракте, 71В. На первый взгляд выбор на полках супермаркета был большой, однако, многие из хлебобулочных изделий никак нельзя было назвать съедобными. На многих, если присмотреться, можно было увидеть плесень всевозможных оттенков: от белой до ярко-зеленой.

Судя по дате производства, некоторым багетам и батонам уже по 3-5 дней. Так что не удивительно, что в жару в полиэтиленовых пакетах они начали «цвести».

Хлеб с плесенью

Хлеб с плесенью

И подобное происходит в магазинах сплошь и рядом. Так, около года назад жительница краевой столицы приобрела в «Марии-Ра» на улице Малахова печенье. Придя домой, она обнаружила, что оно покрыто плесенью. Женщина благополучно вернула испорченный продукт, но каково же было ее удивление, когда спустя некоторое время она вновь наткнулась на полке с этим же неликвидным печеньем. Только после повторной жалобы продавцы убрали с полок залежалый товар.

- Я недавно купила в «Мария-ра» на Спартаке сыр камамбер - знаете ли, не дешевый продукт. Когда дома развернула, от него пошел тошнотворный запах, пришлось выбросить, он был явно испорчен, - рассказала жительница Барнаула Ольга Ведерникова.

А в мае под «раздачу» попал магазин сети в Республике Алтай. Вообще, целью рейда, организованного региональным управлением Роспотребнадзора, было вычислить торговые точки, где не соблюдаются меры профилактики заражения коронавирусом. Однако на деле были обнаружены и другие нарушения. Так в магазине «Мариа-Ра», расположенном на улице Подгорной в селе Майма владельцы начали ремонт торгового зала. При этом они никак не разграничили зоны.

– Ремонтные работы проводятся без прекращения обслуживания потребителей. Строительный мусор оседает на хлебные полки, - пояснили в Роспотребнадзоре.

В целом в магазине отметили грязь, антисанитарию и пыль на полках. Продавцы на тот момент работали без масок, а дезинфекционный режим и режим уборки помещений не соблюдался.

По итогам проверки на должностных лиц были составлены протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в России усыновляют по 30 тысяч сирот в год, а детдома не исчезают
Мы не любим этого замечать, но внутри России существует еще одна отдельная страна. Страна сирот. Со своими законами, судьбами и трагедиями. Который год ее пытаются реформировать, ликвидировать, влить в остальную страну. И ничего не выходит [Часть 2]
Новости 24
В 2020 году объем выданных кредитов экспортерам АПК увеличился на 72%
Пляжи в Алтайском крае до сих пор не получили разрешения
Алтайские единороссы проголосовали за поправки в конституции
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 29 июня 2020 года составило 3909
Шесть проектов реализуют жители Заринска с помощью грантов программы «Стальное дерево»
Проблему долгостроев обсудили в администрации Барнаула
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
На Алтае прекратили полеты в Кош-Агач
В Республике Алтай зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом
Расписание электричек изменится в ближайшие дни на Алтае
Барнаульские коммунальщики отомстили велосипедисту
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 28 июня 2020 года составило 71
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 28 июня 2020 года составило 3831
Коронавирус нашли еще у 19 жителей Республики Алтай
Черного лесоруба задержали с поличным в Алтайском крае
Легковушка слетела в реку в Алтайском крае
Тест спикера АКЗС Александра Романенко на коронавирус оказался отрицательным
Массовую вечеринку разогнали в Барнауле
В Алтайском крае открылись турбазы и гостиницы
Барнаульский Совет женщин собрался в новом составе