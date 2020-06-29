Покупатели обнаружили в магазине «Мария-Ра» хлеб с плесенью

Житель Барнаула, пришедший за свежим хлебом в супермаркет «Марии-Ра», был удивлен тем, что так и не смог купить батон – практически вся продукция была испорчена.

Инцидент произошел в магазине на Змеиногорском тракте, 71В. На первый взгляд выбор на полках супермаркета был большой, однако, многие из хлебобулочных изделий никак нельзя было назвать съедобными. На многих, если присмотреться, можно было увидеть плесень всевозможных оттенков: от белой до ярко-зеленой.

Судя по дате производства, некоторым багетам и батонам уже по 3-5 дней. Так что не удивительно, что в жару в полиэтиленовых пакетах они начали «цвести».

Хлеб с плесенью

И подобное происходит в магазинах сплошь и рядом. Так, около года назад жительница краевой столицы приобрела в «Марии-Ра» на улице Малахова печенье. Придя домой, она обнаружила, что оно покрыто плесенью. Женщина благополучно вернула испорченный продукт, но каково же было ее удивление, когда спустя некоторое время она вновь наткнулась на полке с этим же неликвидным печеньем. Только после повторной жалобы продавцы убрали с полок залежалый товар.

- Я недавно купила в «Мария-ра» на Спартаке сыр камамбер - знаете ли, не дешевый продукт. Когда дома развернула, от него пошел тошнотворный запах, пришлось выбросить, он был явно испорчен, - рассказала жительница Барнаула Ольга Ведерникова.

А в мае под «раздачу» попал магазин сети в Республике Алтай. Вообще, целью рейда, организованного региональным управлением Роспотребнадзора, было вычислить торговые точки, где не соблюдаются меры профилактики заражения коронавирусом. Однако на деле были обнаружены и другие нарушения. Так в магазине «Мариа-Ра», расположенном на улице Подгорной в селе Майма владельцы начали ремонт торгового зала. При этом они никак не разграничили зоны.

– Ремонтные работы проводятся без прекращения обслуживания потребителей. Строительный мусор оседает на хлебные полки, - пояснили в Роспотребнадзоре.

В целом в магазине отметили грязь, антисанитарию и пыль на полках. Продавцы на тот момент работали без масок, а дезинфекционный режим и режим уборки помещений не соблюдался.

По итогам проверки на должностных лиц были составлены протоколы.