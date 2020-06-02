На «Марию-Ра» составили протокол за строительный мусор на хлебных полках

В ходе рейда с проверкой специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай выявили в ряде магазинов региона грубейшие нарушения требований по профилактике COVID-2019: продавцы работают без масок, в торговых залах царит антисанитария, дезинфекция не проводится.

Нарушения зафиксировали даже в крупных торговых сетях. Так, например, в магазине «Мариа-Ра», расположенном на ул. Подгорной в селе Майма владельцы затеяли ремонт.

– Ремонтные работы проводятся без прекращения обслуживания потребителей. Строительный мусор оседает на хлебные полки, - рассказывают в Роспотребнадзоре.

А в магазине магазин ООО «Феникс» вместо дезинфекции повсюду грязь и антисанитария, пыль на полках, грязь на полу. Забыли про чистоту и в «Пивном бароне». Когда на полу грязь, на полках пыль, страшно подумать, какая «фауна» может жить на кранах, из которых наливают покупателям пиво.

В хозяйственном отделе магазина «Гильдия» продавцы не носят маски, а график уборки идет совсем не по графику. Та же проблема в магазине «Русская охота». И охота же им попасть под протокол...

– По выявленным нарушениям на трех должностных лиц составлены протоколы на местах, еще несколько директоров предприятий приглашены для составления протоколов в Роспотребнадзор, – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили не только магазины Республики Алтай. Прошлись и по дворам жилых домов. В итоге обнаружили не убранный мусор. Так, в Горно-Алтайске возле дома №59 по ул. Колхозная захламлена вся прилегающая территория. Контейнеры переполнены отходами, а бездомные собаки разносят все эти зловонья по округе. В селе Майма возле жилого дома на Подгорной, 37 жители устроили несанкционированную свалку.

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